Peter Magyar anunță o schimbare majoră pentru comunitatea LGBTQ+. Restricția privind adopțiile, introdusă de Orban, ar urma să fie eliminată

Guvernul Ungariei intenționează să modifice legislația privind adopțiile, eliminând restricția introdusă în 2020 de guvernul condus de Viktor Orban, care a făcut practic imposibilă adopția copiilor de către cuplurile de același sex. Premierul Peter Magyar a anunțat schimbarea sâmbătă, relatează Reuters.

Peter Magyar anunță o schimbare majoră pentru comunitatea LGBTQ+. Foto: AFP

Înainte de modificarea legii, cuplurile formate din persoane de același sex puteau adopta copii dacă unul dintre parteneri depunea cererea în calitate de persoană singură.

Legea adoptată în 2020 de partidul Fidesz prevedea însă că solicitările de adopție ale persoanelor singure trebuie aprobate de ministrul pentru afaceri familiale. Măsura a dus, în practică, la blocarea adopțiilor de către cuplurile homosexuale.

„Putem afirma fără echivoc că vom schimba acest sistem: nu ministrul, un politician, ar trebui să ia decizia în astfel de cazuri, ci profesionişti capabili să determine condiţiile în care un copil mic poate avea o viaţă care să-i permită să devină un membru fericit şi armonios al societăţii”, a declarat Peter Magyar într-o conferință de presă.

Schimbarea ar urma să redea drepturi comunității LGBTQ+

Modificarea anunțată de noul guvern ar reprezenta o schimbare importantă față de politicile promovate în timpul administrației Viktor Orban.

Fostul guvern a introdus mai multe măsuri restrictive pentru comunitatea LGBTQ+, inclusiv interzicerea recunoașterii juridice a schimbării de gen și restricționarea în școli a materialelor considerate a promova homosexualitatea sau tranziția de gen.

În aprilie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că legislația Ungariei care interzice sau restricționează accesul la conținut LGBTQ+ încalcă dreptul european și contribuie la stigmatizarea și marginalizarea persoanelor gay și transgender.

Peter Magyar a ajuns la putere după ce l-a învins pe Viktor Orban în alegerile din aprilie, punând capăt celor 16 ani în care acesta s-a aflat la conducerea guvernului ungar.

Ungaria nu permite în continuare căsătoria între persoane de același sex, însă recunoaște uniunile civile.