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Refugiu garantat la Budapesta: Magyar refuză predarea bărbaților ucraineni incorporabili

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Premierul maghiar Péter Magyar a anunțat joi, 3 septembrie, că Ungaria va continua să ofere protecție bărbaților ucraineni apți pentru serviciul militar care au fugit din calea războiului.

Péter Magyar
Péter Magyar Foto: AFP

„În urmă cu câteva săptămâni, Uniunea Europeană a decis că statutul de refugiat nu poate fi acordat bărbaților apți pentru serviciul militar care fug din calea războiului. În ciuda acestui fapt, guvernul a decis să păstreze dreptul Ungariei de a acorda un astfel de statut”, a spus Magyar, potrivit TVP World.

În Transcarpatia, regiune aflată la granița cu Ungaria, trăiesc aproximativ 100.000 de etnici maghiari.

Magyar a spus că a ridicat această problemă în cadrul discuțiilor purtate miercuri, la Budapesta, cu președintele Consiliului European, António Costa, susținând că este greșit să li se interzică oamenilor să părăsească o țară aflată în război.

Ungaria va acționa diferit și va oferi ajutor celor care au nevoie”, le-a declarat el jurnaliștilor.

La finalul lui iulie, UE a decis să limiteze accesul facil la protecție pentru persoanele care încearcă să evite serviciul militar în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia. Măsura a fost adoptată la solicitarea autorităților de la Kiev.

Potrivit acordului, bărbații ucraineni cu vârste între 23 și 60 de ani vor putea beneficia de schema europeană de protecție temporară doar dacă pot demonstra că și-au îndeplinit obligațiile militare sau că au fost scutiți oficial de serviciul militar.

Măsura se va aplica exclusiv celor care intră pentru prima dată pe teritoriul Uniunii Europene.

În schimb, cei vizați vor putea în continuare să depună cereri individuale de azil. Totuși,  procedura presupune condiții mai stricte și oferă șanse mai reduse de obținere a unui permis de ședere și a protecției internaționale.

Noile reguli prevăd că bărbații ucraineni aflați la vârsta recrutării vor trebui să prezinte documente care să le ateste situația militară, precum pașaportul cu ștampila de ieșire din Ucraina sau acte privind serviciul militar ori scutirea de acesta.

Până acum, ucrainenii beneficiau în UE de protecție temporară, fără o analiză individuală a fiecărui caz.

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