 Peter Magyar, mesaj dur pentru un milionar născut în România. „Delapidarea fondurilor publice s-a încheiat” | adevarul.ro
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Claudiu Manda, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13:00

Peter Magyar, mesaj dur pentru un milionar născut în România. „Delapidarea fondurilor publice s-a încheiat”

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Premierul ungar Péter Magyar a anunțat că autoritățile de la Budapesta au declarat procedurile de insolvență ale companiilor Bayer Construct și ZVK Development drept operațiuni de importanță strategică. Decizia permite statului să numească un administrator pentru activele celor două firme, în contextul disputelor legate de un proiect imobiliar evaluat la sute de miliarde de forinți.

Peter Magyar, mesaj dur pentru un milionar născut în România
Peter Magyar, mesaj dur pentru un milionar născut în România Foto: AFP

Magyar a transmis și un mesaj tranșant către oamenii de afaceri implicați în proiectul de la Piața Bosnyák din Budapesta, inclusiv către István Tiborcz, ginerele lui Viktor Orbán, și către omul de afaceri Attila Balázs, proprietarul Bayer Construct, notează publicația Index.

„În ceea ce privește afacerea de 300 de miliarde de forinți privind clădirile de birouri de la Piața Bosnyák, transmit un mesaj lui István Tiborcz și cercului său de afaceri, inclusiv Bayer Construct și Attila Balázs: delapidarea fondurilor publice s-a încheiat”, a declarat Péter Magyar pe rețelele sociale.

Attila Balázs, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Ungaria, s-a născut în România, la Remetea, județul Harghita, și are în continuare interese de afaceri în această zonă.

Statul ungar preia controlul asupra activelor

Anunțul lui Magyar vine după ce guvernul său a decis să nu continue contractele de ordinul sutelor de miliarde de forinți încheiate de administrația Viktor Orbán și familia acestuia.

La scurt timp după această decizie, Bayer Construct Zrt. și ZVK Development Kft., compania creată pentru proiectul imobiliar de la Piața Bosnyák, au solicitat protecția împotriva creditorilor.

„Aș dori să anunț că guvernul a răspuns prin clasificarea procedurilor de insolvență ale Bayer Construct Zrt. și ZVK Development Kft. ca fiind de importanță strategică”, a anunțat premierul ungar.

În urma deciziei, instanța urmează să desemneze compania National Reorganization Nonprofit Ltd., aflată integral în proprietatea statului, drept administrator al activelor celor două firme.

Administratorul va avea un rol important în derularea procedurilor. Companiile nu vor putea contracta noi obligații financiare fără aprobarea sa, iar tranzacțiile realizate fără permisiune pot fi contestate. De asemenea, administratorul poate solicita recuperarea unor plăți care încalcă regulile privind protecția împotriva creditorilor.

În cazul în care sunt descoperite indicii privind o eventuală scoatere de active din companii înainte de intrarea în insolvență, administratorul trebuie să sesizeze instanța și autoritățile competente.

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„Obiectivul nostru este clar: vom folosi toate mijloacele legale de care dispunem pentru a împiedica proprietarii sau persoanele din spatele lor să scoată active din companii, lăsând pierderile în seama statului, creditorilor, angajaților și subcontractorilor”, a subliniat Péter Magyar.

Proiectul de 300 de miliarde de forinți de la Piața Bosnyák

Proiectul imobiliar urma să fie construit pe o suprafață de aproape șapte hectare aflată în spatele Pieței Bosnyák din Budapesta. Planurile inițiale prevedeau aproximativ 950 de apartamente, însă proiectul a fost modificat ulterior.

În forma finală, complexul urma să cuprindă o clădire cu 168 de apartamente, un centru comercial și șapte clădiri de birouri, cu o suprafață totală de aproximativ 150.000 de metri pătrați.

Guvernul condus de Viktor Orbán declarase investiția drept una prioritară pentru economia națională. Proiectul a întâmpinat însă opoziție din partea municipalității din Zugló și a unor localnici, care au invocat efectele asupra traficului, mediului și aspectului urban al zonei.

În aprilie 2023, Compania Națională de Administrare a Activelor din Ungaria și ZVK Development au semnat un acord preliminar în valoare de 244 de miliarde de forinți pentru achiziționarea de către stat a clădirilor de birouri, a terenului și a bunurilor mobile aferente.

Contractul nu reprezenta încă o vânzare finală, însă statul a început să achite rate din prețul stabilit încă din perioada construcției.

Ulterior, valoarea netă a contractului a crescut la 254,8 miliarde de forinți, ca urmare a unor modificări tehnice solicitate de stat.

Guvernul nu mai vrea să finalizeze achiziția

Administrația precedentă susținea că noul complex urma să găzduiască mai multe instituții ale statului, printre care Administrația Națională Fiscală și Vamală și Direcția Generală pentru Achiziții Centrale.

Planul era ca mutarea instituțiilor într-o singură locație să permită economii pe termen lung, inclusiv prin vânzarea unor imobile ocupate în prezent de administrație. Potrivit sursei citate, însă, eficiența economică a proiectului nu a fost demonstrată printr-un studiu de impact făcut public.

Înainte ca guvernul condus de Magyar să renunțe la încheierea contractului final, statul ungar ar fi plătit aproximativ 315 miliarde de forinți, inclusiv TVA.

În actualul context, autoritățile pot solicita recuperarea unor sume deja achitate, inclusiv dublul avansului, o penalitate de până la 10% din valoarea netă a achiziției și eventuale despăgubiri suplimentare.

ZVK Development susține însă că acordul preliminar rămâne valabil. Compania afirmă că proiectul a fost finalizat până la termenul de 30 iunie, că dispune de autorizațiile necesare și că este pregătit pentru predare.

Bayer Construct Zrt. a depus cererea de insolvență la 26 august. Ulterior, și ZVK Development Kft., compania lui Attila Balázs implicată în dezvoltarea proiectului, a solicitat protecția împotriva creditorilor.

Procedurile urmează să stabilească modul în care vor fi gestionate activele și datoriile celor două companii, în condițiile în care disputa dintre firme și statul ungar vizează sume de ordinul sutelor de miliarde de forinți.

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