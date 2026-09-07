Peter Magyar compară victoria AfD în Germania cu cea a lui Trump în SUA: „Apoi a venit realitatea”

Victoria spectaculoasă a partidului de extremă dreapta AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt a stârnit reacții puternice în Europa. Premierul ungar Peter Magyar i-a ironizat pe cei care salută rezultatul formațiunii germane, amintindu-le că au avut o reacție similară după victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA, în 2024.

Premierul ungar Peter Magyar i-a ironizat pe cei care salută rezultatul formațiunii germane.

Mesajul lui Magyar a fost publicat luni pe Facebook, după ce AfD a obținut aproape 44% din voturile exprimate în landul Saxonia-Anhalt, rezultat care a provocat reacții atât în rândul liderilor populiști și conservatori din Europa, cât și în tabăra politică de stânga din Germania.

„Văd mulți oameni sărbătorind cu entuziasm rezultatele alegerilor regionale din Germania. Totuși, nu cu mult timp în urmă, aceiași oameni vedeau în victoria președintelui Trump o soluție miraculoasă. Apoi a intervenit realitatea: în Ungaria, ungurii sunt cei care decid”, a scris Peter Magyar.

Mesajul premierului ungar vine în contextul în care rezultatul AfD din Saxonia-Anhalt a fost întâmpinat cu entuziasm de mai mulți politicieni de dreapta din Europa.

Viktor Orbán salută victoria AfD

Fostul premier ungar Viktor Orbán, unul dintre cei mai vocali susținători ai formațiunilor naționaliste europene, a reacționat favorabil după scrutinul din Germania.

Orbán a descris rezultatul drept „o noapte uriașă pentru Germania și Europa” și i-a felicitat pe liderii AfD Alice Weidel și Ulrich Siegmund, precum și formațiunea pe care aceștia o reprezintă.

Rezultatul din Saxonia-Anhalt reprezintă un succes important pentru AfD, care a reușit să se impună detașat în fața principalelor formațiuni politice.

Donald Tusk: „Idioții sau trădătorii” se bucură de victoria AfD

Reacția a fost radical diferită în Polonia. Premierul Donald Tusk s-a declarat „șocat” de rezultatul obținut de formațiunea germană.

Liderul guvernului de la Varșovia a lansat și un atac dur la adresa polonezilor care au salutat victoria AfD, afirmând că doar „idioții sau trădătorii” din Polonia ar putea fi bucuroși de succesul partidului german.

Victoria AfD din Saxonia-Anhalt reprezintă una dintre cele mai importante performanțe electorale recente ale extremei drepte germane și a readus în prim-plan dezbaterea privind ascensiunea formațiunilor populiste și naționaliste în Europa.