 Mesajul lui Dominic Fritz în ultima zi de mandat în funcția de primar al Timișoarei. Cine-l va înlocui | adevarul.ro
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Video Mesajul lui Dominic Fritz în ultima zi de mandat în funcția de primar al Timișoarei. Cine-l va înlocui

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Azi e ultima zi de mandat pentru Dominic Fritz ca primar al Timișoarei. Legea integrității, adoptată cu voturile PSD și AUR, i-au întrerupt mandatul cu doi ani înainte de alegeri.

Dominic Fritz a cântat imnul național al României la pian în weekend
Dominic Fritz a cântat imnul național al României la pian în weekend Foto: Mediafax

UPDATE 11.00 Mesajul transmis de Dominic Fritz în ultima zi de mandat 

„Ăsta nu e un rămas-bun. Nu plec nicăieri.

Ni s-a spus că e imposibil: un om venit dintr-o altă țară, un partid tânăr, o administrație veche. Am refuzat să acceptăm și am câștigat. Și, în 6 ani, am construit împreună ceva ce nimeni nu ne mai poate lua: dovada că se poate. Am demonstrat că poți conduce un oraș fără să-l împarți între prieteni și dușmani, iar Primăria poate deveni un serviciu public pentru cetățeni, nu o curte de favoriți a găștii tale.

Împreună, cu o echipă frumoasă, am construit școli, am cumpărat tramvaie, am redeschis cinematografe, am atras 500 de milioane de euro pentru proiectele Timișoarei și am făcut-o rămânând liberi, liberi să spunem nu și să deranjăm oameni puternici. Voi ne-ați dat această libertate prin vot și susținere, inclusiv în momente grele. Pentru asta vă mulțumesc. Nimic din ce s-a schimbat aici nu e opera unui singur om, e munca unei echipe și a unei comunități care a refuzat cinismul.

Acum se termină mandatul meu, nu pentru că timișorenii s-ar fi răzgândit. Se termină pentru că o majoritate toxică în Parlament a întrerupt brutal ceea ce voi ați început prin vot. De ce? Pentru că nu-i nimic mai periculos pentru acest sistem decât să existe o alternativă la el care poate livra rezultate.

Dar să fie clar: ei pot să-mi încheie mandatul, dar nu pot încheia misiunea acestei echipe, o misiune care ne-a fost dată prin votul vostru.

De aceea nu mă opresc și vă cer și vouă: nu vă retrageți, nu lăsați revolta să se transforme în resemnare. Abia asta ar însemna victoria sistemului. Vă asigur că vom ieși învingători din această luptă. Am văzut ce putem face împreună. Echipa rămâne, munca merge mai departe și drumul european al Timișoarei merge mai departe. Azi, în Timișoara, mâine în toată țara”, a transmis el.

În locul lui Fritz, ca primar interimar al Timișoarei, va urca Ruben Lațcău, viceprimar USR al Timișoarei, aflat la al doilea mandat. Lațcău este unul dintre apropiații lui Fritz.

De asemenea, Lațcău va fi candidatul USR pentru Primăria Timișoarei în cazul în care viitorul guvern va organiza alegeri parțiale. Lațcău pleacă favorit pentru un mandat cu puteri depline, în condițiile în care Dominic Fritz și Ilie Bolojan s-au înțeles ca USR și PNL să susțină un candidat comun pentru Primăria Timișoara. Astfel, liberalii nu vor avea candidat în Banat.

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Lațcău a promis că va continua proiectele municipalității, deși s-a declarat revoltat de situația de modul în care Fritz și-a pierdut mandatul.

Ruben Lațcău
Ruben Lațcău Foto: Mediafax

„Nu o să-mi schimb biroul. Biroul primarului Timișoarei va rămâne gol până când timișorenii, prin vot, vor decide pe cine îl vor trimite acolo. Atmosfera este una de… foarte multă treabă. Este una de preocupare și de muncă. Avem foarte multe proiecte în implementare. Colegii sunt foarte conștienți de așteptările mari pe care cetățenii le au de la noi și de lucrurile pe care trebuie să le livrăm.

În mod evident, este o revoltă profundă ceea ce se întâmplă. Este evident că suntem într-o situație în care legea este doar pentru unii, iar pentru ceilalți facem legi după cum dorim, astfel încât să putem, cu impunitate, să controlăm țara și resursele sale. Suntem într-o situație dificilă de criză economică, politică și socială în România, iar în această situație dificilă, PSD și acoliții lor se comportă tot mai haotic și cu tot mai mare lipsă de respect față de democrație și de statul de drept. Suntem revoltați că justiția este capturată. Suntem revoltați că judecătorii constituționali zboară în avioane private în Mykonos cu afaceriștii pe care îi judecă și cărora le rezolvă cauza. Evident că această nedreptate ne revoltă”, a declarat Lațcău.

Mandatul de primar al lui Dominic Fritz încetează azi în urma intrării în vigoare a noii legi privind integritatea, promulgată de președintele Nicușor Dan la 28 august 2026.

Legea prevede că persoanelor aflate într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese constatată definitiv, pentru care nu a expirat perioada de interdicție de trei ani, le încetează de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Prevederea a fost numită în spațiul public „amendamentul Fritz”, deoarece îl vizează direct pe primarul Timișoarei.  

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