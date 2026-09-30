Scurtă ședință PNL înaintea votului pentru noul Guvern. Siegfried Mureșan: „Voi prezenta viziunea noastră pentru România”

Deputații și senatorii liberali au fost convocați într-o ședință la Parlament, înainte de votul pentru învestirea Guvernului Mureșan.

Ilie Bolojan, președintele PNL Foto: Inquam Photos

UPDATE Siegfried Mureșan a ieșit de la ședința PNL. Pe holurile Parlamentului se aude Diana Șoșoacă

Siegfried Mureșan a ieșit de la ședință și se îndreaptă spre sala Parlamentului, unde are loc votul pentru învestirea Guvernului. Premierul desemnat nu a dorit să dea declarații, iar pe fundal s-a auzit vocea Dianei Șoșoacă, care striga împotriva acestuia.

Deputații și senatorii liberali au fost convocați într-o ședință la Parlament, înainte de votul pentru învestirea Guvernului.

Parlamentarii PNL au fost convocați miercuri la prânz la o ședință, înainte de votul de învestitură a Guvernului Mureșan. Ilie Bolojan a venit alături de premierul desemnat Siegfried Mureșan, iar unii parlamentari au spus că este vorba de o discuție de mobilizare pentru ceea ce urmează începând cu ora 13.00.

„Ne-am organizat pentru ziua votului. Vom vedea decizia în Parlament și dacă PSD ține cu România sau este doar o figură și continuă această criză politică în care ne-a băgat. PSD fuge de guvernare”, a declarat Adrian Cozma, deputat PNL, citat de Antena 3.

De altfel, premierul desemnat a postat pe Facebook în urmă cu câteva minute că a ajuns la Parlament. „Voi prezenta viziunea noastră pentru România”, a scris Mureșan pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al PNL a transmis cu o oră înainte de votul din Parlament pentru noul Executiv că nu face speculații cu privire la șansele Guvernului Mureșan de a fi învestit.

„Permiteți-mi să nu fac speculații înainte de vot. PNL, USR și UDMR au făcut tot ce au putut în această perioadă ca să fie o deschidere și să existe o majoritate pentru învestire. Ați văzut cum s-au descurcat și care au fost discuțiile în spațiul public. Noi nu am înțeles să facem înțelegeri pe sub masă”, a declarat deputatul Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL.

„Noi am propus astăzi un guvern condus de Siegfried Mureșan, un guvern competent, cu miniștri competenți, cu o echipă bună, spunem noi, și mai ales susținută de trei partide, transparent, la vedere. Dacă acest guvern nu va fi învestit, atunci vom aștepta punerea președintelui”, a mai spus Ionel Bogdan.

Parlamentul se reunește astăzi, de la ora 13:00, pentru votul de învestitură al Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Cabinetul are nevoie de 233 de voturi pentru a intra în funcție. În acest moment, PNL, USR și UDMR îi asigură aproximativ 170 de voturi, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul.