 Tricoul lui Michael Jordan din 1998 s-a vândut pentru o sumă record | adevarul.ro
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Tricoul lui Michael Jordan din 1998 s-a vândut pentru o sumă record

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Un tricou alb al echipei Chicago Bulls care a fost purtat de Michael Jordan în meciul cu numărul trei al finalei ligii Profesioniste Nord-Americane de Baschet (NBA) din 1998, contra lui Utah Jazz, a devenit cel mai scump articol vestimentar folosit în sportul de sub panouri din istorie. Acesta a fost vândut la licitație pentru 12,26 milioane de dolari.

Michael Jordan e considerat unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie
Michael Jordan e considerat unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie Foto: EPAImages

Tricoul a fost scos la licitație în 15 septembrie, pe platforma de tranzacționare Joopiter, fondată de artistul Pharrell Williams, și a fost achiziționat de un colecționar marți. S-a depășit recordul anterior de 10,1 milioane de dolari pentru un alt tricou (roșu) purtat de Jordan în primul meci al acelei finale și care a fost vândut în 2022.

Anul competițional 1997/1998 a fost ultimul petrecut de Jordan la Chicago Bulls într-o perioadă rămasă în istoria sportului sub numele de „The Last Dance”. Aceasta a fost prezentată și în documentarul pe care Netflix i l-a dedicat legendarului baschetbalist.

Valoarea tricoului cu numărul 23 este atât de mare din mai multe motive. Purtătorul său a fost cel mai bun marcator din acea seară, cu 24 de puncte, ceea ce i-a permis lui Bulls să obțină victoria și să preia conducerea cu 2-1 în finala din 1998.

Acel meci a marcat ultima apariție a lui Jordan în NBA, culminând cu al șaselea său inel de campion datorită uneia dintre cele mai emblematice acțiuni ale sale: „The Last Shot”, în care a adus-o pe Bulls în avantaj cu un coș de două puncte cu cinci secunde înaintea fluierului final din acel meci.

Tricoul lui Jordan nu este unicul obiect purtat de un baschetbalist care stârnește un interes atât de mare din partea colecționarilor. În decembrie trecut, Joopiter a licitat emblematicii pantofi sport Nike Kobe 6 „Grinch” purtați de Kobe Bryant în meciul de Crăciun din 2010, împotriva echipei Miami Heat a lui LeBron James, tot cu o ofertă minimă de 10 milioane de dolari.

Un cartonaș de colecție, semnat de Bryant și Jordan a fost licitat în august anul trecut cu peste 12,9 milioane de dolari de către Heritage Auctions, un preț record pentru un astfel de cartonaș sportiv în Statele Unite, care a devenit a doua cea mai scumpă piesă de suvenir sportiv din toate timpurile.

Cel mai scump obiect de echipament sportiv vândut vreodată este tricoul legendarului jucător de baseball Babe Ruth, pentru care s-au oferit 24,1 milioane de dolari.

Și un tricou al lui Zidane va fi scos la licitație

La douăzeci de ani de la finala Cupei Mondiale din 2006, un tricou pregătit pentru Zinédine Zidane pentru acel meci urmează să fie scos la licitație de departamentul „Sport” al casei de licitații Aguttes, la sfârșitul acestei luni. Valoarea estimată a obiectului este cuprinsă între 15.000 și 30.000 de euro. Potrivit cotidianului „LEquipe”, „Zizou” nu a purtat efectiv tricoul în timpul jocului, însă fusese pregătit special pentru acea întâlnire.

Casa de licitații a menționat că tricoul a fost câștigat în cadrul unui concurs Adidas la acea vreme și a rămas în posesia câștigătorului de atunci. Vânzarea se va desfășura exclusiv online, în perioada 25 octombrie – 7 noiembrie.

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