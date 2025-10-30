Video Trei persoane, acuzate de evaziune fiscală din cruci pentru morminte. Câți bani au confiscat polițiștii la percheziții

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat două percheziții domiciliare în orașul Buhuși, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, a informat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău.

„Din cercetări a rezultat că începând cu anul 2019, trei persoane, membre ale aceleiași familii, ar fi realizat venituri din executarea lucrărilor de construire a monumentelor funerare şi prestarea de servicii funerare, atât în nume propriu, cât şi în numele unor persoane juridice, fără a le înregistra în evidențele contabile, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, comisarul Cătălina Păduraru.

Poliţiştii au găsit la percheziţii bunuri şi mijloace de probă, precum şi peste 26.000 de euro şi 36.000 de lei.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror, într-un dosar penal privind comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.