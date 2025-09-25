search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Evaziune fiscală de peste 2,8 milioane de lei la firme de ride-sharing din Timiș. Patru bărbaţi au fost reținuți

0
0
Publicat:

Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 31 de ani şi 41 de ani au fost reţinuţi, joi, de poliţiştii timişeni ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, în urma mai multor percheziţii care au avut loc, miercuri, în judeţele Timiş şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează operaţiunile unor firme care intermediau servicii de ride-sharing.

Evaziune fiscală în legătură cu activitatea de ride-sharing FOTO: Getty Images
Evaziune fiscală în legătură cu activitatea de ride-sharing FOTO: Getty Images

Ei sunt învinuiţi de omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi au fost introduşi în arestul Poliţiei Timiş, arată, joi, o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Timiş au efectuat, miercuri, 16 percheziţii domiciliare în judeţele Timiş şi Gorj, dar şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale care ar fi funcţionat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane, în cauză fiind deschis un dosar penal de evaziune fiscală, scrie Agerpres.

Cercetările se efectuează sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, prejudiciul estimat fiind de peste 2,8 milioane de lei, la acest moment al anchetei.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Timiş, faptele investigate s-ar fi derulat în perioada 2022 - 2025, fiind implicate mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora.

"Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că firmele vizate ar fi acţionat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing). Acestea ar fi fost constituite şi administrate prin mecanisme frauduloase, folosind persoane interpuse, societăţi-paravan sau entităţi comerciale de tip 'fantomă'. Societăţile respective ar fi fost utilizate pentru înregistrarea şoferilor în aplicaţii de ride-sharing, activitatea desfăşurându-se în afara cadrului legal", precizează sursa citată.

Şoferii ar fi fost atraşi prin promisiunea unor câştiguri mai mari, însă ar fi prestat activităţi fără contracte de muncă, fiind remuneraţi "la negru", sumele fiind încasate în numerar de către coordonatorii acestor firme.

Veniturile obţinute nu ar fi fost declarate sau ar fi fost declarate parţial şi mult subdimensionat, fără achitarea contribuţiilor fiscale aferente, se mai arată în comunicat.

Totodată, pentru obţinerea autorizaţiilor necesare de la Autoritatea Rutieră Română, şoferii ar fi semnat contracte de comodat sau ar fi efectuat vânzări fictive de autoturisme către societăţile-paravan, acestea fiind apoi înregistrate pe platformele digitale.

Sumele încasate prin intermediul platformelor ar fi fost transferate în conturile firmelor, retrase ulterior de persoanele implicate sau de persoane apropiate acestora şi folosite pentru achiziţii personale ori investiţii aparent legitime.

"Pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali şi pentru a obstrucţiona controalele financiare şi ancheta penală, administratorii societăţilor ar fi fost schimbaţi frecvent. De asemenea, cu sprijinul unor contabili, ar fi fost efectuate demersurile necesare pentru radierea firmelor care nu mai puteau fi utilizate în schema financiară", mai arată Poliţia Timiş.

În cauză, cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi a recuperării prejudiciului adus bugetului de stat.

Timişoara

Top articole

Partenerii noștri

image
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
gandul.ro
image
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
mediafax.ro
image
Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”
fanatik.ro
image
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
libertatea.ro
image
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
SURSE CSAT: Comandantul militar al operaţiunii va decide doborârea dronelor, avioanelor și a rachetelor
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Ce înseamnă de fapt numele produselor Ikea Bumerang, Hemnes sau Uppfylld
playtech.ro
image
Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele mai îndrăgite televiziuni sportive
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă 15 ani de închisoare
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani”
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Vremea se răcește drastic și ninge, prăpastie termică la sfârșit de septembrie
romaniatv.net
image
S-a extins lista beneficiarilor de vouchere pentru plata facturilor! Vești excelente!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
click.ro
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
Prințesa Iman a Iordaniei cu mama sa, Regina Rania, Profimedia (1) jpg
Fetița Prințesei Iman, Amina, apare într-o fotografie rară cu bunica sa celebră, Regina Rania
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Cuba (profimedia 0781113482) jpg
Cuba mărturisirilor tulburătoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”

OK! Magazine

image
Orgoliu la 78 de ani. Camilla, cuprinsă de mânie după ce a fost serios eclipsată de viitoarea Regină Kate, în timpul vizitei lui Trump

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!