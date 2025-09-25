Evaziune fiscală de peste 2,8 milioane de lei la firme de ride-sharing din Timiș. Patru bărbaţi au fost reținuți

Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 31 de ani şi 41 de ani au fost reţinuţi, joi, de poliţiştii timişeni ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, în urma mai multor percheziţii care au avut loc, miercuri, în judeţele Timiş şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează operaţiunile unor firme care intermediau servicii de ride-sharing.

Ei sunt învinuiţi de omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi au fost introduşi în arestul Poliţiei Timiş, arată, joi, o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Timiş au efectuat, miercuri, 16 percheziţii domiciliare în judeţele Timiş şi Gorj, dar şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale care ar fi funcţionat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane, în cauză fiind deschis un dosar penal de evaziune fiscală, scrie Agerpres.

Cercetările se efectuează sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, prejudiciul estimat fiind de peste 2,8 milioane de lei, la acest moment al anchetei.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Timiş, faptele investigate s-ar fi derulat în perioada 2022 - 2025, fiind implicate mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora.

"Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că firmele vizate ar fi acţionat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing). Acestea ar fi fost constituite şi administrate prin mecanisme frauduloase, folosind persoane interpuse, societăţi-paravan sau entităţi comerciale de tip 'fantomă'. Societăţile respective ar fi fost utilizate pentru înregistrarea şoferilor în aplicaţii de ride-sharing, activitatea desfăşurându-se în afara cadrului legal", precizează sursa citată.

Şoferii ar fi fost atraşi prin promisiunea unor câştiguri mai mari, însă ar fi prestat activităţi fără contracte de muncă, fiind remuneraţi "la negru", sumele fiind încasate în numerar de către coordonatorii acestor firme.

Veniturile obţinute nu ar fi fost declarate sau ar fi fost declarate parţial şi mult subdimensionat, fără achitarea contribuţiilor fiscale aferente, se mai arată în comunicat.

Totodată, pentru obţinerea autorizaţiilor necesare de la Autoritatea Rutieră Română, şoferii ar fi semnat contracte de comodat sau ar fi efectuat vânzări fictive de autoturisme către societăţile-paravan, acestea fiind apoi înregistrate pe platformele digitale.

Sumele încasate prin intermediul platformelor ar fi fost transferate în conturile firmelor, retrase ulterior de persoanele implicate sau de persoane apropiate acestora şi folosite pentru achiziţii personale ori investiţii aparent legitime.

"Pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali şi pentru a obstrucţiona controalele financiare şi ancheta penală, administratorii societăţilor ar fi fost schimbaţi frecvent. De asemenea, cu sprijinul unor contabili, ar fi fost efectuate demersurile necesare pentru radierea firmelor care nu mai puteau fi utilizate în schema financiară", mai arată Poliţia Timiş.

În cauză, cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi a recuperării prejudiciului adus bugetului de stat.