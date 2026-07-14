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Evaziune fiscală de peste 4 milioane de lei în construcții. Procurorii au pus sechestru pe imobile de 56 de milioane

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Patru persoane și trei firme din domeniul construcțiilor au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București într-un dosar de evaziune fiscală, fals în înscrisuri și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 4 milioane de lei.

Colaj foto cu cătușe puse peste teancuri de 500 de euro peste care se vede umbra unui bărbat
Patru persoane și trei firme din domeniul construcțiilor au fost trimise în judecată. Foto arhivă

Potrivit anchetatorilor, principalul inculpat, un bărbat în vârstă de 48 de ani, aflat în arest la domiciliu, ar fi coordonat activitatea a trei societăți comerciale în perioada martie 2022 – ianuarie 2026. Acesta este acuzat că ar fi reținut de la angajați impozitul pe venit și contribuțiile sociale, însă nu le-ar fi virat la bugetul de stat în termenul prevăzut de lege.

Procurorii susțin că sumele ar fi fost declarate lunar către autoritățile fiscale, dar nu ar fi fost achitate nici la scadență și nici în termen de 60 de zile de la aceasta. Prejudiciul total estimat este de 4.029.018 lei.

Ancheta mai arată că, pentru a ascunde faptul că el controla în realitate cele trei firme, bărbatul ar fi numit succesiv alți trei administratori, cu vârste de 56, 57 și 58 de ani. Aceștia ar fi acceptat mecanismul prin care contribuțiile reținute de la salariați nu ar fi fost plătite către bugetul statului și sunt acuzați de complicitate.

Contract de împrumut fictiv de aproape 60 de milioane de lei

Potrivit procurorilor, principalul inculpat ar fi falsificat mai multe înscrisuri, printre care un contract de împrumut antedatat, prin care ar fi atestat în mod nereal acordarea unui împrumut de aproximativ 59,7 milioane de lei către una dintre societăți.

Documentele ar fi fost folosite în procedura de insolvență pentru înscrierea la masa credală a unor creanțe fictive și pentru stingerea frauduloasă a unor creanțe reale, în valoare de aproximativ 29,7 milioane de lei, în beneficiul unei alte firme din același grup, în care inculpatul ar fi avut interese directe.

Sechestru pe 16 imobile evaluate la 56 de milioane de lei

În cursul urmăririi penale, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a 16 imobile – terenuri, apartamente, locuințe și o clădire cu mai multe niveluri – evaluate la aproximativ 56 de milioane de lei.

Bunurile sunt înregistrate pe numele unui membru al familiei principalului inculpat, însă anchetatorii susțin că acestea s-ar fi aflat, în realitate, sub controlul acestuia. Măsura a fost dispusă pentru recuperarea prejudiciului, precum și în vederea confiscării speciale și extinse.

Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Sectorului 3 București, cu propunerea de menținere a măsurii arestului la domiciliu și a măsurilor asigurătorii.

Parchetul subliniază că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei și sesizarea instanței, fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție.

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