Percheziţii de amploare în mai multe județe într-un dosar de înșelăciune. Interlopul Robert Chira, unul din cei vizați

Cinci persoane sunt cercetate într-un dosar de înșelăciune în care o victimă ar fi fost convinsă să plătească sute de mii de euro pentru decontarea unei file de cec despre care suspecții spuneau că valorează 50 de milioane de dolari.

Sursă video: Poliţia Română/DIICOT

UPDATE Interlopul Robert Chira, unul din cei vizați

Potrivit surselor Gândul, procurorii DIICOT au descins în casa interlopului Robert Chira, originar din coumna Fundeni, Călărași.

În 2024, publicația citată scria că frații Chira au fost ridicați cu mascații după ce au fost acuzați de șantaj. Aceștia ar fi amenințat în mod repetat un broker care nu ar fi reușit să-i ajute să obțină un credit.

Surse judiciare au susținut pentru Gândul că, după arestarea lui Albert Chira, fratele său, Robert, ar fi încercat să intre într-o afacere cu un presupus specialist în speculații cu criptomonede, apropiat al grupării. Bărbatului i s-ar fi propus inclusiv să devină nașul unuia dintre membrii importanți ai grupării.

Știre inițială

Percheziții de amploare joi, 3 septembrie 2026, în București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni. Procurorii DIICOT - Structura Centrală au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar în care sunt cercetate cinci persoane, patru bărbați și o femeie, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, cei cinci ar fi acționat împreună în perioada septembrie 2023 - septembrie 2026 și au reuşit să obţină sume uriaşe de la o victimă, pe care au atras-o într-o așa-zisă „afacere”. Suspecții i-ar fi spus că au o filă de cec emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari, și că au nevoie de bani pentru plata unor taxe înainte ca banii să poată fi încasați.

În schimbul banilor, victimei i s-a propus să intre într-o societate și să preia acțiunile unor asociați care urmau să iasă din firmă. Suspecții i-au spus că, după decontarea filei de cec, ea urma să primească 1,5 milioane de dolari. Un alt milion de dolari ar fi trebuit să ajungă în firma deținută de victimă, ca plată pentru acțiunile preluate de membrii grupării, potrivit comunicatului DIICOT.

Pentru a nu crea suspiciuni, escrocii şi-au susţinut propunerea cu documente falsificate şi au vorbit constant cu victima. În acelaşi timp, i-au cerut în mod repetat bani, până când aceasta ar fi ajuns să le dea aproximativ 605.000 de euro.

Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost trimiși prin transferuri bancare, iar 120.000 de euro ar fi fost dați în numerar.

Pentru a ascunde provenienţa banilor, femeia din grupare ar fi făcut mai multe transferuri către alte nouă persoane, despre care anchetatorii susțin că știau că banii proveneau din infracțiuni.

Toate persoanele vizate de anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT.