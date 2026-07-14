O pensionară din Cluj-Napoca, înșelată de falși angajați BNR. Cum au convins-o să transfere 50.000 de euro

O pensionară de 73 de ani din Cluj-Napoca a fost victima unei înșelăciuni, fiind convinsă să predea aproape 50.000 de euro unor presupuși angajați ai Băncii Naționale a României (BNR) și ai unor structuri de combatere a criminalității. Escrocii i-au spus că banii urmau să fie depuși într-un „cont securizat” al BNR, pentru a fi protejați și ulterior restituiți. Un tânăr de 18 ani din Republica Moldova, care urma să preia o altă sumă de bani de la femeie, a fost prins de polițiști.

Ziarul de Cluj scrie că, săptămâna aceasta, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, au documentat un caz de înșelăciune în care o femeie, de 73 de ani, din județul Cluj, a fost indusă în eroare de persoane necunoscute care s-au prezentat, în mod fals, drept reprezentanți ai unor instituții ale statului.

Potrivit cercetărilor, victima a fost contactată telefonic de mai multe persoane care au pretins că sunt angajați ai unor structuri de combatere a criminalității și ai BNR.

Escrocii i-au spus femeii că pe numele ei ar fi fost contractate credite în mod fraudulos și că este vizată de o anchetă privind un furt de identitate. Aceștia au convins-o să-și retragă banii din conturi și să-i depună într-un presupus „cont securizat” al BNR, pentru a fi protejați și ulterior restituiți.

Convinsă că totul este real, femeia a retras 100.000 de lei și 29.550 de euro, pe care i-a predat unei persoane într-un parc din Cluj-Napoca. Când escrocii i-au cerut alți 50.000 de lei, pensionara și-a dat seama că a fost înșelată și a sesizat poliția.

Ulterior, autorii au contactat-o din nou și i-au cerut 10.000 de euro, iar polițiștii au organizat o acțiune pentru prinderea persoanei care urma să preia banii.

Luni, 13 iulie, polițiștii au identificat și depistat, în municipiul Cluj-Napoca, în zona parcului Central, un tânăr de 18 ani, din Republica Moldova, care urma să preia suma de bani de la persoana vătămată.

În cadrul audierilor, tânărul a recunoscut că urma să preia suma de bani remisă de persoana vătămată, cunoscând caracterul ilicit al activității.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea documentării întregii activități infracționale, identificării tuturor persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale, a transmis IPJ Cluj.