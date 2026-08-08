Coșmarul unei mame care a crezut că fiul ei este în pericol. Noua escrocherie cu voci clonate de AI

O femeie din Buffalo, New York, a trăit câteva minute de coșmar crezând că fiul ei în vârstă de 16 ani este în pericol de moarte. Totul a pornit de la un telefon: vocea băiatului, plângând, îi spunea că unul dintre prietenii săi fusese ucis. N-a apucat să proceseze șocul, că un bărbat a preluat apelul și a amenințat-o că îi omoară și fiul dacă nu vine cu 7.500 de dolari într-o parcare, cât mai repede.

Elizabeth Benz a aflat abia în ultimul moment adevărul: fiul ei era teafăr, se afla liniștit la un meci de fotbal. Vocea pe care o auzise la telefon nu era a lui, ci una generată cu ajutorul inteligenței artificiale - suficient de bine cât să păcălească o mamă convinsă că își recunoaște copilul. Cazul, relatat de BBC, arată cât de sofisticate au devenit astfel de escrocherii construite cu AI.

„A fost cea mai mare spaimă pe care am trăit-o vreodată”, a declarat femeia pentru BBC.

Cuvântul secret pe care fiecare familie ar trebui să îl aibă

Pe măsură ce escrocheriile bazate pe inteligență artificială devin tot mai sofisticate, experții recomandă ca fiecare familie să stabilească un cuvânt de siguranță sau o parolă cunoscută doar de cei apropiați. Acesta ar trebui folosit doar în situații neobișnuite, când cineva cere urgent bani sau susține că se află într-un pericol grav.

Hany Farid, cofondator al companiei GetReal Security și unul dintre cei mai cunoscuți experți în deepfake-uri, spune pentru BBC că el și soția lui folosesc deja această metodă: „Eu și soția mea avem o parolă. Dacă unul dintre noi primește un apel neobișnuit, o folosim pentru a ne verifica identitatea.”

Specialistul recomandă alegerea unui cuvânt ușor de reținut, dar greu de ghicit de persoane din afara familiei. O glumă pe care o cunosc doar cei apropiați sau o amintire comună pot fi variante potrivite.

De ce parola nu este suficientă

Chiar dacă familia lui Elizabeth Benz avea stabilit un cuvânt de siguranță, femeia nu s-a gândit să îl folosească în momentul în care a primit apelul.

„Pur și simplu nu m-am gândit să îl cer. Astfel de escrocherii te aruncă într-o stare de panică în care nu mai poți gândi limpede”, a spus ea.

Potrivit experților, panica este exact ceea ce urmăresc escrocii. De aceea, pe lângă stabilirea unei parole, este important ca membrii familiei să discute din timp cum vor reacționa într-o astfel de situație și să verifice întotdeauna identitatea persoanei care îi contactează.

Cele trei semnale de alarmă

Gary Schildhorn, avocat și voluntar implicat în campanii de prevenire a fraudelor, susține că majoritatea escrocheriilor au câteva elemente comune:

Primul este presiunea timpului. Victima este împinsă să ia o decizie imediat, fără să aibă timp să verifice informațiile.

Al doilea este modalitatea de plată. Escrocii cer aproape întotdeauna bani greu de urmărit, precum numerar, criptomonede sau carduri cadou.

Al treilea semnal de alarmă este încercarea de izolare. Victima este descurajată să sune alte rude sau prieteni și este presată să rezolve singură situația.

Potrivit specialistului, escrocii încearcă să provoace panică și să determine victima să acționeze pe loc, fără să mai verifice dacă povestea este adevărată.

Fraudele bazate pe AI sunt în creștere

Potrivit BBC, americanii au pierdut în 2025 aproximativ 148 de miliarde de dolari din cauza fraudelor și infracțiunilor online. Dintre acestea, peste 6 miliarde de dolari au fost pierdute în escrocherii care au folosit inteligența artificială. Experții avertizează că astfel de fraude devin tot mai frecvente și tot mai greu de depistat.

Recomandarea lor este simplă: stabiliți un cuvânt de siguranță în familie, amintiți-vă periodic să îl folosiți și nu luați niciodată decizii sub presiune, înainte de a verifica dacă persoana care vă cere ajutor este într-adevăr cine pretinde că este.

Mesajul experților citați de BBC este că, într-o perioadă în care vocile pot fi clonate cu ajutorul inteligenței artificiale, câteva minute de pregătire pot împiedica o înșelătorie care, altfel, ar putea avea consecințe grave.