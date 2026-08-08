 Coșmarul unei mame care a crezut că fiul ei este în pericol. Noua escrocherie cu voci clonate de AI | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 8 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Coșmarul unei mame care a crezut că fiul ei este în pericol. Noua escrocherie cu voci clonate de AI

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O femeie din Buffalo, New York, a trăit câteva minute de coșmar crezând că fiul ei în vârstă de 16 ani este în pericol de moarte. Totul a pornit de la un telefon: vocea băiatului, plângând, îi spunea că unul dintre prietenii săi fusese ucis. N-a apucat să proceseze șocul, că un bărbat a preluat apelul și a amenințat-o că îi omoară și fiul dacă nu vine cu 7.500 de dolari într-o parcare, cât mai repede.

Sursă foto: Shutterstock
Sursă foto: Shutterstock

Elizabeth Benz a aflat abia în ultimul moment adevărul: fiul ei era teafăr, se afla liniștit la un meci de fotbal. Vocea pe care o auzise la telefon nu era a lui, ci una generată cu ajutorul inteligenței artificiale - suficient de bine cât să păcălească o mamă convinsă că își recunoaște copilul. Cazul, relatat de BBC, arată cât de sofisticate au devenit astfel de escrocherii construite cu AI.

„A fost cea mai mare spaimă pe care am trăit-o vreodată”, a declarat femeia pentru BBC.

Cuvântul secret pe care fiecare familie ar trebui să îl aibă

Pe măsură ce escrocheriile bazate pe inteligență artificială devin tot mai sofisticate, experții recomandă ca fiecare familie să stabilească un cuvânt de siguranță sau o parolă cunoscută doar de cei apropiați. Acesta ar trebui folosit doar în situații neobișnuite, când cineva cere urgent bani sau susține că se află într-un pericol grav.

Hany Farid, cofondator al companiei GetReal Security și unul dintre cei mai cunoscuți experți în deepfake-uri, spune pentru BBC că el și soția lui folosesc deja această metodă: „Eu și soția mea avem o parolă. Dacă unul dintre noi primește un apel neobișnuit, o folosim pentru a ne verifica identitatea.”

Specialistul recomandă alegerea unui cuvânt ușor de reținut, dar greu de ghicit de persoane din afara familiei. O glumă pe care o cunosc doar cei apropiați sau o amintire comună pot fi variante potrivite.

De ce parola nu este suficientă

Chiar dacă familia lui Elizabeth Benz avea stabilit un cuvânt de siguranță, femeia nu s-a gândit să îl folosească în momentul în care a primit apelul.

„Pur și simplu nu m-am gândit să îl cer. Astfel de escrocherii te aruncă într-o stare de panică în care nu mai poți gândi limpede”, a spus ea.

Potrivit experților, panica este exact ceea ce urmăresc escrocii. De aceea, pe lângă stabilirea unei parole, este important ca membrii familiei să discute din timp cum vor reacționa într-o astfel de situație și să verifice întotdeauna identitatea persoanei care îi contactează.

Cele trei semnale de alarmă

Gary Schildhorn, avocat și voluntar implicat în campanii de prevenire a fraudelor, susține că majoritatea escrocheriilor au câteva elemente comune:

Primul este presiunea timpului. Victima este împinsă să ia o decizie imediat, fără să aibă timp să verifice informațiile.

Al doilea este modalitatea de plată. Escrocii cer aproape întotdeauna bani greu de urmărit, precum numerar, criptomonede sau carduri cadou.

Al treilea semnal de alarmă este încercarea de izolare. Victima este descurajată să sune alte rude sau prieteni și este presată să rezolve singură situația.

Potrivit specialistului, escrocii încearcă să provoace panică și să determine victima să acționeze pe loc, fără să mai verifice dacă povestea este adevărată.

Fraudele bazate pe AI sunt în creștere

Potrivit BBC, americanii au pierdut în 2025 aproximativ 148 de miliarde de dolari din cauza fraudelor și infracțiunilor online. Dintre acestea, peste 6 miliarde de dolari au fost pierdute în escrocherii care au folosit inteligența artificială. Experții avertizează că astfel de fraude devin tot mai frecvente și tot mai greu de depistat.

Recomandarea lor este simplă: stabiliți un cuvânt de siguranță în familie, amintiți-vă periodic să îl folosiți și nu luați niciodată decizii sub presiune, înainte de a verifica dacă persoana care vă cere ajutor este într-adevăr cine pretinde că este.

Mesajul experților citați de BBC este că, într-o perioadă în care vocile pot fi clonate cu ajutorul inteligenței artificiale, câteva minute de pregătire pot împiedica o înșelătorie care, altfel, ar putea avea consecințe grave.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
digi24.ro
image
O adolescentă de 14 ani a murit după ce a căzut în gol 90 de metri, în timpul unei drumeții în Dolomiți, alături de părinți
stirileprotv.ro
image
O dronă care a intrat în Bulgaria din România a explodat la 100 de metri de graniță. Nu a fost detectată de radare. Reacția MApN
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
„Seamănă cu ăla de Chelsea, are fundul jos”. Noul transfer al FCSB, subiect de caterincă
fanatik.ro
image
Cât costă să mănânci la restaurantul din Saint-Tropez preferat de Brigitte Bardot, De Funes, Armani sau Pablo Picasso. Între „jecmăneală” și „cea mai frumoasă terasă din lume”
libertatea.ro
image
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Virginia Ruzici a dat verdictul despre viața personală a Simonei Halep
digisport.ro
image
Vestea tragică care a îndurerat lumea fotablului. Tatăl lui Leo Messi a murit la doar 68 de ani
click.ro
image
Scandal din cauza concertului trupei Morandi în Abhazia. MAE reacționează: "România susține integritatea teritorială a Georgiei"
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Mister în cazul Andreei, fetiţa dispărută de acasă în Bacău. Ce spune unchiul ei despre casa unde s-a ascuns
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Anunțul lui Nicușor Dan deschide calea spre creșterea pensiilor. Pensionarii, prima veste bună după 2 ani
newsweek.ro
image
„Bătălia pentru 50.000.000 de dolari”. Divorțul anului: Anamaria atacă averea milionarului
prosport.ro
image
În ce orașe din Europa poți trăi bine cu o pensie de 1.500 de euro pe lună. Costurile reale
playtech.ro
image
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Misterul noii coafuri a lui Donald Trump. Ce spune biograful președintelui FOTO
ziare.com
image
UEFA i-ar fi plătit amanta lui Gianni Infantino
digisport.ro
image
La ce preț se vând caisele românești în piețe. Recolta din acest an este una spectaculoasă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Târgu Jiu a Niculinei Stoican. Loredana a fost în vizită și a rămas mască. Nu ai mai văzut la nimeni așa ceva: Fără cuvinte / VIDEO
romaniatv.net
image
Cele cinci zodii favorizate de astre. Horoscopul weekendului 8-9 august 2026
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă
click.ro
image
3 zodii vor avea noroc la tot pasul între 10 și 16 august. Oportunități spectaculoase le vor apărea în cale
click.ro
image
Câți bani a investit Brigitte Pastramă în pasiunea ei: „Am cheltuit foarte mult”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum trebuie spălate corect hainele albe. Nu își vor mai pierde niciodată strălucirea și culoarea intensă
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă