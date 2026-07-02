Obiceiul care distruge financiar o întreaga generație de bărbați tineri

Un expert financiar avertizează că tinerii adulți sunt tot mai expuși unor comportamente financiare riscante, în special pariurilor sportive și altor forme de „câștiguri rapide”, care pot avea efecte negative pe termen lung asupra stabilității financiare.

Rachel Cruze, coach financiar, autoare de bestselleruri și co-gazdă a emisiunii „The Ramsey Show”, îi îndeamnă pe tinerii adulți să evite „câștigurile rapide” către bogăție, susținând că dorința de îmbogățire rapidă prin pariuri sportive, criptomonede și tranzacții imobiliare riscante le poate pune în pericol viitorul financiar.

Ea a declarat pentru FOX Business că greșeala pe care o observă „constant” în rândul tinerilor adulți este alegerea unor strategii rapide de investiții.

„O greșeală pe care o vedem constant la tinerii adulți, sincer, și care mă scoate din minți, este jocurile de noroc online sau câștigurile rapide pentru a-și construi averea - lucruri precum criptomonedele sau intrarea în domeniul imobiliar atunci când nu ar trebui”, a spus Cruze.

Fiica expertului în finanțe personale Dave Ramsey a subliniat că pariurile sportive sunt deosebit de riscante pentru bărbații tineri.

„De obicei, bărbații de 20 de ani fac asta, așa că este extrem de important să te ferești de asta”, a spus ea. „Îți arunci banii pe pariuri sportive... Chiar distruge o generație din punct de vedere economic.”

Expunerea la pariuri online în rândul tinerilor

Aproximativ 52% dintre bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani spun că au un cont activ la o casă de pariuri online, cum ar fi Caesars, DraftKings, BetMGM sau FanDuel, potrivit unui sondaj realizat de Institutul de Cercetare Siena și Școala de Comunicare Jandoli a Universității St. Bonaventure.

Influența rețelelor sociale și a influencerilor

Cruze a spus că tinerii adulți sunt bombardați pe rețelele sociale cu promisiuni de bani ușori, în timp ce influencerii promovează frecvent criptomonede, imobiliare și alte strategii rapide de investiții.

„Pe TikTok poți auzi și vedea lucruri despre imobiliare sau criptomonede”, a spus Cruze, adăugând: „dacă ceva pare prea frumos ca să fie adevărat, probabil că așa este.”

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De asemenea, ea a avertizat că rețelele sociale distorsionează așteptările legate de cariere, proprietatea locuinței și cheltuieli.

Cruze a spus că generațiile mai tinere văd constant vacanțele, promovările, casele și etapele importante ale vieții altor oameni, ceea ce poate crea presiune pentru a cheltui peste posibilitățile lor.

„Un lucru cu care se confruntă această generație, spre deosebire de oricare alta, este partea de social media, adică ai posibilitatea de a vedea ce fac alți oameni - de la promovări la restaurante și vacanțe”, a spus ea.

Modelul alternativ de construire a averii

În schimb, Cruze a spus că a-ți construi averea este de obicei mai puțin ostentativ, dar mai fiabil.

„Modul de a construi avere și de a deveni stabil financiar se face pe o perioadă lungă de timp și făcând lucruri foarte plictisitoare, care nu sunt nici interesante, nici distractive, cum ar fi să trăiești cu mai puțin decât câștigi, să scapi de datorii și să investești”, a spus ea.

Cruze a spus că tinerii adulți își doresc adesea rezultate instantanee, dar nu există nicio scurtătură către stabilitatea financiară pe termen lung.

„Acest lucru va fi esențial pentru tinerii adulți, pentru că își doresc câștiguri rapide, își doresc satisfacție instantanee, dar asta nu se întâmplă când vine vorba de bani pe termen lung”, a spus ea. „Trebuie să mergi încet și constant.”

Presiunea social media asupra stilului de viață

De asemenea, ea a avertizat că rețelele sociale distorsionează așteptările legate de cariere, proprietatea de locuințe și cheltuieli.

Cruze a spus că tinerii sunt expuși constant la stiluri de viață afișate online, vacanțe, promovări, achiziții și alte etape personale, ceea ce poate influența comportamentele de consum.

Concluzia mesajului transmis de Rachel Cruze

Cruze a spus că soluția este ca tinerii să nu se mai compare cu ceilalți, să nu mai urmărească „câștiguri rapide” și să se concentreze pe propria situație financiară.

„Trebuie să-ți pui ochelarii și să te concentrezi asupra vieții tale, a carierei tale, a situației tale financiare”, a spus Cruze. „Poți să-i celebrezi pe alții dacă câștigă și asta promovează. E în regulă. Dar concentrarea asupra vieții tale și faptul că ești realist în privința cifrelor tale este foarte, foarte importantă.”

Avertismentul lui Cruze se aliniază cu îndrumările financiare mai ample ale Ramsey Solutions, care se concentrează pe planul său „7 pași pentru bebeluși” pentru a ajuta oamenii să își achite datoriile, să economisească bani și să își construiască averea în timp.