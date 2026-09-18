Judecat după ce a instigat pe Facebook împotriva magistraților: „Ridicați-i în furci!”

Un mesaj publicat pe Facebook în urmă cu mai bine de un an l-a dus pe un bărbat în faţa instanţei, fiind acuzat de instigare la violenţă.

A ajuns în fața judecătorilor pentru un mesaj postat pe Facebook. Foto: Lowjure

În august 2025, bărbatul a scris pe Facebook un comentariu în care îi viza pe magistrații din România. Procurorii susțin că formularea folosită nu reprezenta doar o critică la adresa magistraților, ci este o instigare la comiterea unor infracțiuni împotriva acestora, notează Turnul Sfatului.

Potrivit acestora, mesajul îndeamnă la omor, omor calificat și ultraj judiciar.

„Ridicați în furci toți împuțiții de magistrați!!!!! Măcar să folosim lemnul din pădurile României pentru ceva CONSTRUCTIV! Şi pentru a face DREPTATE!!!!!”, este mesajul distribuit pe Facebook care l-a trimis, în cele din urmă, în fața instanței pe autorul lui.

Procurorul din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus trimiterea în judecată pentru instigare publică, după încheierea cercetărilor.

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Mediaș, unde va fi judecat în primă instanță.