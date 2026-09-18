 S-a certat cu mama sa şi a dat foc la covor. Adolescentă de 16 ani, salvată dintr-un apartament plin de fum, în Capitală | adevarul.ro
search
Vineri, 18 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

S-a certat cu mama sa şi a dat foc la covor. Adolescentă de 16 ani, salvată dintr-un apartament plin de fum, în Capitală

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O adolescentă de 16 ani din București a fost salvată de polițiști după ce, în urma unui conflict cu mama sa, a dat foc unui covor din locuință, iar apartamentul a fost inundat de fum.

Intervenţia a avut loc pe 16 septembrie, când o femeie din București a sunat la 112, după un conflict cu fiica sa în vârstă de 16 ani. Îngrijorată, ea le-a spus polițiștilor că adolescenta a rămas singură în apartament și intenționa să-și facă rău. Când agenții Secției 13 au ajuns la adresă, au găsit ușa încuiată, iar din locuință ieșea fum.

Polițiștii au înțeles că fata se afla într-un pericol imediat și, după ce i-au cerut să se depărteze de uşă, au intrat în apartament cu forța. În interior, fumul se acumulase într-o cantitate considerabilă, însă agenții au reușit să ajungă la adolescentă și să o scoată din locuință.

„Într-un timp foarte scurt, poliţiştii au evaluat situaţia şi au luat măsura necesară pentru a ajunge la adolescentă. Astfel, au forţat uşa de acces şi au pătruns în locuinţă, în condiţiile în care interiorul era inundat cu fum”, a transmis vineri, 18 septembrie, Poliția Română.

Verificările făcute după intervenție au arătat că fata incendiase un covor, iar arderea acestuia umpluse apartamentul cu fum.

După ce a fost scoasă din casă, fata a fost transportată la o unitate medicală pentru evaluare și îngrijiri de specialitate. Polițiștii au discutat și cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru ca aceștia să evalueze situația și să stabilească măsurile care intră în competența instituției.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan, primele declarații alături de liderii PNL, USR și UDMR, după ce a fost desemnat premier: ”Începem munca imediat la un program de guvernare”/ Bolojan: ”Nu vom susține programe care nu se bazează pe realități”/ Fritz: ”Vom discuta inclusiv cu PSD să vedem în ce condiții va susține acest guvern”
gandul.ro
image
Presa maghiară, despre Mureșan premier: „Nu are majoritate”. Ce scenariu vede pentru România
mediafax.ro
image
„Câștigă dublu decât avea la U Cluj”: Bogdan Mara dezvăluie culisele transferului lui Gabriel Simion în Israel
fanatik.ro
image
Prima sentință în dosarul crimei între copii de la Cenei: 15 ani de detenție și daune morale de peste un milion de euro
libertatea.ro
image
Ce așteaptă PSD de la Siegfried Mureșan: „Trebuie să răspundă la o întrebare fundamentală”
digi24.ro
image
„După un an de relație, a sosit și inelul de logodnă”. Iubita superstarului de la Real Madrid a făcut anunțul pe social media
gsp.ro
image
Proprietatea care a stârnit războiul după "divorțul anului 2025": "Aceasta a devenit casa mea"
digisport.ro
image
Doliu în lumea influencerilor. „Duda Alves” a murit la doar 22 de ani
click.ro
image
O sportivă Hyrox a avut diaree în timpul cursei, a continuat proba şi a şi câştigat-o. Apoi şi-a cerut scuze: "Trebuia să aleg altfel"
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
A muncit 43 de ani, inclusiv în weekenduri. Ce pensie primește acum: "Îmi număr banii zilnic"
observatornews.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Alocația de stat nu se oprește automat la 18 ani. Cine poate primi banii în continuare și ce acte sunt necesare
playtech.ro
image
„E o națională a Viitorului!” Reacția dură a Craiovei după ce Gică Hagi i-a lăsat pe Popescu și Baiaram în afara lotului României
fanatik.ro
image
Problemele ciobanilor, explicate de un fermier: ”Vina e a lui Bolojan, că a tăiat bugetele ANSVSA. Cred că oieritul românesc pur și simplu va dispărea”
ziare.com
image
FCSB și-a ales noul antrenor
digisport.ro
image
Un român a evadat dintr-o închisoare din Italia în timpul dezinsecției împotriva ploșnițelor. Fugarul este căutat de autoritățile italiene
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Femeia din spatele lui Siegfried Mureșan. Cu ce se ocupă soția lui, Cătălina Manea Foto
mediaflux.ro
image
Incredibila transformare a Soranei Cîrstea! Cum arăta în 2009, la doar 19 ani
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu Harvey, fiul lui Katie Price, după ce a început tratamentul cu Mounjaro
click.ro
image
Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat”
click.ro
image
Anca Dumitra, imagine surprinzătoare cu băiatul ei la împlinirea vârstei de doi ani. Ce trăsături superbe are acesta: „Ești darul meu divin”
click.ro
filmul The Battle Of Austerlitz despre Pauline Bonaparte foto profimedia 0418529902 jpg
„Nimfomană chiar și în public”. Prințesa care trăia numai pentru plăcere purta rochii transparente, care-i expuneau „atuurile naturale”
okmagazine.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Radu Vâlcan a pus castraveți după o rețetă specială! „El e casnic”
image
Ce se întâmplă cu Harvey, fiul lui Katie Price, după ce a început tratamentul cu Mounjaro

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca