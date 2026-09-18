S-a certat cu mama sa şi a dat foc la covor. Adolescentă de 16 ani, salvată dintr-un apartament plin de fum, în Capitală

O adolescentă de 16 ani din București a fost salvată de polițiști după ce, în urma unui conflict cu mama sa, a dat foc unui covor din locuință, iar apartamentul a fost inundat de fum.

Intervenţia a avut loc pe 16 septembrie, când o femeie din București a sunat la 112, după un conflict cu fiica sa în vârstă de 16 ani. Îngrijorată, ea le-a spus polițiștilor că adolescenta a rămas singură în apartament și intenționa să-și facă rău. Când agenții Secției 13 au ajuns la adresă, au găsit ușa încuiată, iar din locuință ieșea fum.

Polițiștii au înțeles că fata se afla într-un pericol imediat și, după ce i-au cerut să se depărteze de uşă, au intrat în apartament cu forța. În interior, fumul se acumulase într-o cantitate considerabilă, însă agenții au reușit să ajungă la adolescentă și să o scoată din locuință.

„Într-un timp foarte scurt, poliţiştii au evaluat situaţia şi au luat măsura necesară pentru a ajunge la adolescentă. Astfel, au forţat uşa de acces şi au pătruns în locuinţă, în condiţiile în care interiorul era inundat cu fum”, a transmis vineri, 18 septembrie, Poliția Română.

Verificările făcute după intervenție au arătat că fata incendiase un covor, iar arderea acestuia umpluse apartamentul cu fum.

După ce a fost scoasă din casă, fata a fost transportată la o unitate medicală pentru evaluare și îngrijiri de specialitate. Polițiștii au discutat și cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru ca aceștia să evalueze situația și să stabilească măsurile care intră în competența instituției.