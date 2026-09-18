Grindeanu acuză PNL și USR că împart funcțiile înaintea negocierilor: „N-au program, au o rotativă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut vineri, 18 septembrie, lui Siegfried Mureșan, nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, să prezinte mai întâi un program de guvernare. În plus, acuză PNL și USR că se concentrează pe împărțirea funcțiilor și a puterii.

Sorin Grindeanu Foto: Mediafax/Alexandru Dobre

„N-au program, au o rotativă. După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România.

Un plan care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă

Și, mai ales, dacă intenționează să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția, așa cum au cerut românii”, a transmis președintele PSD într-o postare.

Acesta acuză PNL și USR de „împărțirea funcțiilor și a puterii” înainte de publicarea programului de guvernare.

„Am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua «timp de gândire». Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară «Jos PSD». Între timp, leul a pierdut teren în fața euro de la desemnarea domnului Mureșan. PSD este ferm: întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români”, a mai transmis Grindeanu.

Mureșan: „Începem munca imediat la un program de guvernare”

Joi, 17 septembrie, Nicușor Dan l-a nominalizat pe eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Parlament, Mureșan a anunțat că, împreună cu experții din PNL, USR și UDMR, vor începe elaborarea unui program de guvernare.

„Am decis ca împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare.

Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit. Începând de astăzi voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare.

Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca, pe baza priorităților programului de guvernare, să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României”, a transmis Siegfried Mureșan.