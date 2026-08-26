 Dosarul TIR-urilor cu droguri: „Matrix” și patronul firmei de transport din Oradea, arestați preventiv împreună cu alte cinci persoane | adevarul.ro
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Dosarul TIR-urilor cu droguri: „Matrix” și patronul firmei de transport din Oradea, arestați preventiv împreună cu alte cinci persoane

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Tribunalul București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a șapte inculpați anchetați în dosarul „Matrix”, instrumentat de DIICOT, care vizează o rețea specializată în transportul de droguri pentru grupări de crimă organizată din Albania.

Transporturile rețelei Matrix au fost interceptate în mai multe state
Transporturile rețelei Matrix au fost interceptate în mai multe state Foto: Politia Romana

Printre persoanele trimise în arest se află Florin Sebastian Weiss, administratorul firmei GFB Transport SRL din Oradea, dar și presupusul lider al grupării, Gheorghe Cristian Măhălean, cunoscut sub porecla „Matrix”, potrivit eBihoreanul.

Măsura a fost dispusă după ce judecătorii au admis solicitarea procurorilor DIICOT - Structura Centrală. Potrivit instituției, cei șapte inculpați, șase bărbați și o femeie, sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată, precum și pentru spălare de bani.

Potrivit informațiilor publicate de Bihoreanul, alături de Măhălean și Weiss au fost arestați Ioan Vasile Ionce, Valentina Ondina Mănescu, Alexandru-Ionuț Mihăiesc, Gheorghe Pintea și Tiberiu Marian Bîzu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel București.

Percheziții și bunuri puse sub sechestru

Cei șapte au fost reținuți în urma a 16 percheziții desfășurate în mai multe județe, inclusiv Bihor, Timiș, Satu Mare, Suceava, Maramureș și Mehedinți. La descinderi, anchetatorii au ridicat documente, bani în mai multe valute, monede și lingouri din metale prețioase, un ceas de lux, dispozitive de stocare a datelor și o armă.

Totodată, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra a patru imobile, a unui autoturism de lux și asupra a 27 de conturi bancare. Valoarea bunurilor indisponibilizate este estimată la aproximativ 400.000 de euro.

Firma din Oradea, legată de un transport interceptat în Italia

Printre cei arestați se numără și Florin Sebastian Weiss, proprietarul GFB Transport SRL, companie de transport rutier cu sediul în Oradea. Potrivit anchetatorilor, vehicule ale firmei ar fi fost utilizate pentru transportul drogurilor către rețele de narcotraficanți albanezi.

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Unul dintre cazurile documentate a avut loc în septembrie 2024, în Italia. În localitatea Bentivoglio, din provincia Bologna, autoritățile au oprit un camion înmatriculat pe numele GFB Transport SRL. Într-un compartiment ascuns amenajat în plafonul cabinei au fost descoperite 221 de kilograme de rezină de canabis (hașiș).

Capturi de droguri în mai multe state europene

Ancheta reunește mai multe transporturi interceptate în Franța, Germania, Italia și Spania pe parcursul anului 2024.

În Franța, autoritățile au descoperit 114 kilograme de cocaină într-un TIR românesc și alte 397 de kilograme de hașiș într-un al doilea camion. În Germania au fost confiscate peste 228 de kilograme de canabis și aproape 50 de kilograme de hașiș, ascunse în compartimente special amenajate.

Ultima captură documentată a avut loc în apropierea Portului Barcelona, unde au fost găsite peste 700 de kilograme de hașiș în două ansambluri rutiere folosite de firme românești de transport.

În total, autoritățile europene au confiscat peste 1,7 tone de droguri, inclusiv cocaină, canabis și hașiș. Potrivit anchetatorilor, valoarea acestora era estimată la aproximativ 9,6 milioane de euro pe piața en-gros și la circa 25 de milioane de euro dacă ar fi ajuns la consumatori.

„Matrix”, considerat liderul grupării

DIICOT susține că organizația a fost creată în septembrie 2023 și s-a extins ulterior prin intermediul mai multor firme de transport. În centrul rețelei s-ar fi aflat Gheorghe Cristian Măhălean, zis „Matrix”, inclus de Europol pe lista suspecților cu grad ridicat de periculozitate (High Value Target), cel care ar fi coordonat operațiunile fără a figura oficial în documentele societăților implicate.

Potrivit anchetatorilor, organizația a fost activă între 2023 și 2026 și dispunea de o infrastructură bine pusă la punct. Vehiculele erau adaptate într-un atelier din județul Maramureș, unde erau amenajate ascunzători în cabine și semiremorci. Pentru a evita suspiciunile, transporturile erau realizate prin intermediul unor firme de transport din România, cursele desfășurându-se sub aparența unor activități comerciale obișnuite.

În structura de conducere a grupării, alături de „Matrix”, ar fi avut roluri importante Vilhelm Stocsek, responsabil de coordonarea logistică, Ioan Vasile Ionce, care modifica vehiculele folosite la transport, și Gheorghe Pintea. Procurorii susțin că rețeaua dispunea și de un palier financiar dedicat gestionării fondurilor și spălării banilor.

Un rol important în anchetă l-au avut datele obținute din aplicația criptată SKY ECC, folosită ani la rând de grupări de criminalitate organizată. Mesajele decriptate, furnizate autorităților române prin cooperare judiciară internațională, au contribuit la documentarea legăturilor dintre membrii rețelei și traficanți albanezi, precum și la reconstituirea modului de operare al grupării.

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