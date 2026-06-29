Un bărbat dă în judecată o platformă de pariuri după ce a pierdut peste 2 milioane de dolari: „Mi-a alimentat dependența”

Un bărbat din statul american Illinois a dat în judecată platforma de pariuri sportive DraftKings, pe care o acuză că i-a alimentat dependența de jocurile de noroc prin utilizarea unor algoritmi și instrumente de analiză menite să îi mențină interesul pentru pariuri. Acesta susține că și-a pierdut locul de muncă și peste 2 milioane de dolari din cauza dependenței.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Dane Miller, în vârstă de 32 de ani, afirmă că și-a deschis un cont pe platformă în octombrie 2020, iar activitatea sa de pariere a escaladat rapid pe fondul notificărilor constante privind evenimentele sportive disponibile pentru pariuri live, relatează Forbes.

Pe măsură ce a pariat sume tot mai mari, Miller a fost inclus în programul VIP al DraftKings, beneficiind de avantaje precum acces la o lojă pe stadionul Soldier Field, arena echipei Chicago Bears.

Reclamantul susține că, pentru a-și finanța pariurile, a apelat la credite personale, carduri de credit și chiar la economiile din fondul de pensie și la banii puși deoparte pentru nuntă.

În septembrie 2024, angajatorul său i-ar fi desfăcut contractul de muncă după ce a constatat că dependența de pariuri îi afecta activitatea profesională.

Miller afirmă că a suferit și probleme grave de sănătate mintală. În octombrie 2024, el a fost internat într-un spital din Illinois, unde a fost diagnosticat cu o formă severă de tulburare de joc patologic și cu ideație suicidară.

Până în prezent, DraftKings nu a comentat acuzațiile formulate împotriva companiei.

Cazul face parte dintr-un val de procese intentate în Statele Unite împotriva operatorilor de pariuri sportive. Un proces colectiv depus în Massachusetts împotriva DraftKings și FanDuel susține că cele două companii folosesc date despre comportamentul utilizatorilor pentru a-i încuraja să continue să parieze în momentele în care sunt cei mai vulnerabili, potrivit ESPN.