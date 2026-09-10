Patru români căutaţi în baza unor mandate europene de arestare, suspectaţi că şi-au ucis un conaţional în Danemarca, după care l-au aruncat într-un râu legat de o baterie auto, au fost depistaţi în patru judeţe din România şi reţinuţi.

Urmărit internațional, prins în țară Foto: Captură video/Youtube Poliția Română

Poliţişti din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie Constanţa, Dâmboviţa, Buzău şi Brăila, sub coordonarea procurorilor de caz, au depistat patru bărbaţi, cetăţeni români, pe numele cărora au fost emise mandate europene de arestare cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor, informează Poliţia Română.

„Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 24 august 2026, patru bărbaţi, cu vârste între 22 şi 31 de ani, ar fi ucis un alt bărbat, tot român, pe teritoriul Danemarcei, iar corpul victimei, legat de o baterie auto, ar fi fost aruncat într-un râu”, precizează Poliția Română.

Potrivit poliţiştilor români, autorităţile judiciare din Danemarca au emis mandate europene de arestare pe numele celor patru, iar Biroul Sirene România a sesizat Parchetele de pe lângă Curţile de Apel, respectiv inspectoratele de poliţie judeţene, aceştia fiind depistaţi, de către poliţişti, miercuri, 9 septembrie, în judeţele Constanţa, Dâmboviţa, Buzău şi Brăila.

„În continuare, autorităţile din Danemarca au fost informate cu privire la reţinerea celor în cauză. În prezent, procedura de executare a celor patru mandate europene de arestare este în curs de desfăşurare”, mai arată sursa citată.