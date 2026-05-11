Video Violențe în Belgia după ce un român a fost arestat pentru uciderea unui marocan. Comunitatea românească se teme de răzbunare

Un român în vârstă de 25 de ani a fost reținut de poliția belgiană în legătură cu o crimă petrecută în cartierul Hoboken din Anvers.

Ancheta vizează o înjunghiere mortală produsă în noaptea de joi spre vineri, pe Sint-Bernardsesteenweg, unde un bărbat de 30 de ani și-a pierdut viața, iar un alt tânăr, de 23 de ani, a fost rănit, potrivit Brussels Times.com

Ambelor victime le-ar fi fost furate telefoanele mobile, iar procurorii tratează cazul ca pe un jaf violent comis pe timp de noapte.

Vineri seară, polițiștii au descins într-o locuință de pe aceeași stradă pentru a-l reține pe suspectul român.

Operațiunea a atras rapid atenția locuitorilor din zonă, iar sute de persoane s-au adunat în fața clădirii pentru a protesta față de faptele tânărului român.

Tensiunile au escaladat, iar o parte dintre cei prezenți au încercat să pătrundă în imobil, aruncând cu pietre în forțele de ordine. Un polițist a fost rănit în timpul altercațiilor.

Situația a fost readusă sub control după intervenția echipelor de mediere și a polițiștilor. O persoană a fost reținută administrativ pentru tulburarea ordinii publice.

Suspectul român este audiat, iar procurorul de caz urmează să decidă dacă va fi prezentat judecătorului de instrucție.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor atacului.

„Reacții îngrijorătoare. Ar putea provoca ură sau răzbunare asupra unei întregi comunități”

Comunitatea de români se teme că ar putea urma răzbunări.

„Un bărbat marocan de 30 de ani a murit după ce a fost înjunghiat în piept, iar un alt tânăr de 23 de ani a fost rănit. Incidentul a avut loc în zona Kiel/Hoboken, iar anchetatorii tratează cazul ca posibil „roofmoord” ,omor în timpul unui jaf. Autoritățile au arestat un suspect român de 25 de ani, iar vestea a provocat multă tensiune în comunitate. Sute de persoane au ieșit pe străzile din Kiel pentru a cere dreptate pentru victimă.

Din păcate, pe rețelele sociale au început deja să apară comentarii și reacții îngrijorătoare împotriva românilor. Mulți oameni se tem că fapta unei persoane ar putea provoca ură sau răzbunare asupra unei întregi comunități, ceea ce nu este corect. O crimă trebuie pedepsită conform legii, indiferent de naționalitate iar oamenii nevinovați nu trebuie judecați pentru faptele altcuiva. Sincere condoleanțe familiei victimei”, se arată pe grupul de Facevook Românii din Meer, Minderhout Meerle, Hoogstraten,Wortel

