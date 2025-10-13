search
Luni, 13 Octombrie 2025
Crimă șocantă între șoferi români de TIR în Italia: un tânăr, înjunghiat mortal într-o parcare

Publicat:

Un șofer român de camion, Ionuț Marius Cal, în vârstă de 32 de ani, a fost înjunghiat mortal într-o parcare din Bolzano, nordul Italiei.

Crimă între doi șoferi de TIR români în Italia FOTO: Pexels
Crimă între doi șoferi de TIR români în Italia FOTO: Pexels

Alarma a fost dată duminică noapte, cu câteva minute înainte de ora unu, când cadavrul lui Ionuț Marius Cal a fost găsit într-o parcare publică destinată șoferilor de camioane. Poliția a intervenit rapid în zona industrială și a descoperit trupul întins într-o baltă de sânge. Cadavrul prezenta mai multe plăgi înjunghiate, dintre care una mortală sub axila stângă, potrivit Curierului Italiei, care citează presa locală. 

Suspectul prins la câțiva kilometri distanță

Câteva ore mai târziu, un coleg șofer de camion, tot român, în vârstă de 47 de ani, a fost prins de poliția rutieră. Bărbatul fugise imediat cu camionul său din zona crimei, însă a fost depistat în jurul orei 3.25, într-o altă parcare, la câțiva zeci de kilometri distanță. Atât bărbatul, cât și vehiculul corespundeau descrierii oferite de martori. Polițiștii au constatat că suspectul avea urme de sânge pe corp, iar în camion se aflau haine îmbibate cu sânge. 

Ancheta este în desfășurare

Ancheta procuraturii continuă pentru a reconstrui exact ce s-a întâmplat. Din declarațiile martorilor, se pare că cei doi șoferi s-au certat în cursul zilei din motive banale.

Bărbatul de 47 de ani a fost interogat de procurorul general și ulterior plasat în arest preventiv sub suspiciunea de crimă. Suspectul și-a exercitat dreptul de a nu răspunde întrebărilor. Ancheta privind arma crimei este în curs.

