Italian ucis de trei tineri români pe care a încercat să-i oprească din vandalizarea unui magazin

Trei tineri români, dintre care doi majori și un minor, au fost reținuți de autoritățile italiene în legătură cu moartea unui bărbat de 47 de ani, survenită în seara de 11 aprilie, în centrul orașului Massa, din regiunea Toscana. Toţi trei sunt acuzaţi de complicitate la omor voluntar, potrivit presei din Italia.

Potrivit informațiilor din dosar, victima se afla la plimbare în oraș împreună cu partenera sa, fiul său de 11 ani și cumnatul său, când a observat un grup de tineri care aruncau cu sticle în vitrina unui magazin, încercând să o spargă.

Bărbatul și cumnatul său au intervenit, cerându-le să se potolească, numai că s-a ajuns la o confruntare care a degenerat rapid într-o altercație fizică. În timpul acesteia, bărbatul a fost lovit și trântit la pământ, lovindu-se puternic cu capul de asfalt. Leziunile suferite au provocat un stop cardiac, iar medicii care au ajuns între timp la faţa locului în urma unei solicitări la numărul de urgenţă nu au mai reușit să îl salveze.

Întregul episod s-a desfășurat în prezența fiului său de 11 ani şi a soţiei sale, care a intrat în stare de şoc, cadrele medicale fiind nevoite să o sedeze pentru a o linişti.

De asemenea, cumnatul victimei a fost preluat de o ambulanţă şi dus la spital, unde a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma loviturilor primite în timpul încăierării.

În acest dosar, carabinierii italieni au reținut trei suspecți, toţi cetăţeni români. Este vorba despre Ionuț Alexandru Miron, de 23 de ani, Eduard Alin Cărutașu, de 19 ani, și un minor, a cărui identitate nu poate fi comunicată, dată fiind vârsta sa, toţi acuzaţi de complicitate la omor voluntar.

Aceştia au fost identificaţi de poliţiştii italieni pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona în care a avut loc incidentul.

Potrivit informațiilor din anchetă, există și alți minori investigați pentru aceeași faptă, însă detaliile sunt deocamdată confidențiale.