 Războiul cu Iranul a costat SUA peste 47 de miliarde de dolari. Pentagonul estimează pierderi uriașe | adevarul.ro
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Războiul cu Iranul a costat SUA peste 47 de miliarde de dolari. Pentagonul estimează pierderi uriașe

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Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a costat armata americană peste 47 de miliarde de dolari, potrivit unor date interne ale Pentagonului obținute de Reuters. Suma este cu peste 25% mai mare decât estimarea din iulie și ar putea crește considerabil.

Război SUA-Iran
Război SUA-Iran Foto: X@IranObserver0

Noua evaluare, care nu a fost făcută publică oficial de Departamentul Apărării, arată amploarea costurilor unui conflict despre care președintele Donald Trump estimase inițial că va fi de scurtă durată, scrie Mediafax. În iulie, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, evaluase costurile războiului la 37,5 miliarde de dolari. Noua cifră indică o creștere de cel puțin 9,5 miliarde de dolari.

Peste 29 de miliarde de dolari, necesare pentru înlocuirea muniției

Cea mai mare parte a costurilor estimate este legată de armamentul utilizat în operațiunile militare. Potrivit datelor Pentagonului, peste 29 de miliarde de dolari ar fi necesare pentru înlocuirea munițiilor consumate în război.

Strategia inițială a administrației Trump a presupus folosirea unor rachete de precizie costisitoare pentru distrugerea sistemelor de apărare iraniene. Ulterior, armata americană intenționa să utilizeze mai multe bombe convenționale, inclusiv muniții ghidate JDAM, disponibile în cantități mai mari și mai puțin costisitoare.

Alte peste șase miliarde de dolari ar fi necesare pentru înlocuirea echipamentelor militare pierdute, inclusiv aeronave și numeroase drone. Estimarea include și cheltuieli operaționale precum zborurile militare și sprijinul pentru operațiunile cibernetice.

Costurile ar putea fi mult mai mari

Un element important lipsește din calculul prezentat de Reuters: cheltuielile necesare reparării bazelor americane avariate de atacurile iraniene cu rachete și drone. Documentele analizate nu arată clar dacă aceste pagube, potențial foarte costisitoare, au fost incluse în evaluarea de peste 47 de miliarde de dolari. Prin urmare, suma nu trebuie considerată un bilanț financiar definitiv al războiului.

Conflictul a început în februarie 2026, printr-o ofensivă comună americano-israeliană împotriva Iranului. Armistițiul din aprilie a permis însă Teheranului să recupereze o parte din echipamentele aflate în depozite subterane și să reactiveze sisteme de apărare, rachete și drone.

Trump ia în calcul reluarea luptelor după alegerile din SUA

Președintele american a impus ulterior o blocadă navală asupra Iranului, încercând să limiteze veniturile obținute de Teheran din exporturile de petrol.

Trump a lăsat deschisă posibilitatea reluării operațiunilor militare după alegerile pentru Congres, programate pe 3 noiembrie. Oficiali americani citați anonim de Reuters afirmă că Pentagonul pregătește scenarii pentru reluarea luptelor de mare intensitate, dacă va primi ordinul.

Creșterea costurilor războiului vine într-un moment politic dificil pentru republicani, care dețin majorități fragile în ambele camere ale Congresului. Conflictul și efectele sale asupra prețurilor energiei au afectat popularitatea lui Trump și sprijinul pentru candidații republicani. Pentagonul nu a răspuns imediat solicitării presei de a comenta noua evaluare financiară.

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