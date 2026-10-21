 Fiul lui Trump s-ar fi opus războiului din Iran. Popularitatea președintelui a coborât la 31% | adevarul.ro
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Fiul lui Trump s-ar fi opus războiului din Iran. Popularitatea președintelui a coborât la 31%

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Donald Trump Jr. ar fi încercat să-l convingă pe tatăl său să nu pornească războiul din Iran. Şi nu ar fi fost singurul, pentru că şi alţi oficiali americani şi-ar fi manifestat scepticismul în legătură cu declanşarea unei operaţiuni militare în Orientul Mijlociu, împreună cu Israelul.

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Foto: Profimedia

Fiul cel mare al președintelui american, Donald Trump Jr., s-ar fi opus încă de la început ideii unei campanii militare împotriva Iranului și i-ar fi cerut în privat tatălui său să nu lanseze atacul, relatează The Independent. Poziția sa nu ar fi fost singulară; vicepreședintele JD Vance, directorul CIA, John Ratcliffe, și secretarul de stat Marco Rubio ar fi avut, la rândul lor, îndoieli privind strategia și amploarea operațiunii lansate alături de Israel.

Creșterea prețurilor, pe fondul războiului, se adaugă nemulțumirii unei părți importante a populației față de modul în care administrația Donald Trump gestionează conflictul din Iran. Prețul mediu al carburanților a depășit patru dolari pe galon și a rămas peste acest nivel timp de 158 de zile consecutive, o perioadă record. În luna mai, inflația din Statele Unite a ajuns la 4,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

În acest context, un sondaj realizat recent de Pew Research Center arată că 65% dintre americani dezaprobă modul în care administrația Trump gestionează operațiunea militară din Iran.

Între timp, Casa Albă nu a comentat direct informațiile potrivit cărora Donald Trump Jr. i-ar fi cerut tatălui său să nu declanșeze războiul. Administrația americană a susținut, însă, că Iranul a fost devastat de operațiunea militară și că războiul se va încheia foarte curând.

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