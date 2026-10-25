 Trump, despre scumpirea petrolului: „Nu-mi pasă. Facem o avere”. Americanii plătesc mai mult la pompă | adevarul.ro
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Video Trump, despre scumpirea petrolului: „Nu-mi pasă. Facem o avere”. Americanii plătesc mai mult la pompă

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Președintele american Donald Trump a declarat că nu îi pasă de criticile pe care le-ar putea primi după ce s-a lăudat că Statele Unite câștigă sume uriașe din creșterea prețurilor petrolului, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Afirmațiile au fost făcute sâmbătă, 24 octombrie, la un miting în statul Georgia, în timp ce șoferii americani continuă să suporte costuri ridicate la pompă.

Trump a susținut că industria petrolului și gazelor din SUA obține miliarde de dolari de pe urma situației din Orientul Mijlociu, prezentând scumpirea petrolului drept o sursă de câștig pentru țară, relatează Newsweek.

„Țara noastră câștigă sute de miliarde de dolari datorită a ceea ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu, pentru că ei vin în Texas, în Oklahoma și în Louisiana și iau acel petrol”, a afirmat președintele american.

Liderul de la Casa Albă a povestit că membrii echipei sale l-au sfătuit să nu insiste asupra profiturilor obținute din scumpirea petrolului, întrucât americanii plătesc mai mult pentru combustibil.

„Oamenii mei îmi spun: «Vă rugăm să nu menționați asta, domnule, oamenii plătesc puțin mai mult»”, a declarat Trump, adăugând că se așteaptă ca prețurile benzinei să scadă.

„Îmi pot imagina deja titlurile false: «Președintele Trump vorbește despre toți banii pe care îi câștigă, în timp ce oamenii suferă la pompă»”, a continuat acesta.

„Dar am spus: «Nu-mi pasă. O să spun asta: facem o avere!»”, a adăugat președintele.

Benzina s-a scumpit cu aproximativ 40% într-un an

Potrivit Asociației Americane a Automobiliștilor (AAA), prețul mediu național al unui galon de benzină obișnuită a ajuns la aproximativ 4,29 dolari pe 25 octombrie. Deși valoarea este în scădere față de media de 4,49 dolari înregistrată cu o lună înainte, ea rămâne considerabil mai mare decât prețul de 3,06 dolari de acum un an.

Creșterea este de aproximativ 1,23 dolari pe galon, echivalentul a circa 40%. Pentru celelalte tipuri de combustibil, mediile naționale raportate erau de aproximativ 4,80 dolari pe galon pentru benzina de calitate medie, 5,20 dolari pentru benzina premium și 6,35 dolari pentru motorină.

Prețurile diferă semnificativ de la un stat la altul, iar scumpirea petrolului poate aduce venituri suplimentare producătorilor americani, dar poate majora și costurile suportate de gospodării pentru combustibil și transport.

Critici din partea opoziției și nemulțumirea alegătorilor

Declarațiile lui Trump au fost criticate în mediul online. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a distribuit imaginile de la miting și a comentat ironic: „Felicitări industriei petroliere pentru profiturile record din timpul președinției sale”.

Și senatoarea democrată Elizabeth Warren l-a acuzat pe președinte că nu și-a respectat promisiunile privind reducerea costului vieții. „Trump a promis că va reduce costurile din prima zi. Dar, în schimb, a declanșat un război care a crescut prețurile la orice, de la benzină la alimente”, a scris aceasta pe platforma X.

Nemulțumirea apare și în sondaje. Un studiu realizat de The New York Times și Siena, în perioada 12–19 octombrie, pe un eșantion de 3.494 de alegători, arată că 73% dintre alegătorii probabili dezaprobă modul în care Trump gestionează prețurile benzinei, în timp ce 24% îl aprobă. Dezaprobarea este ridicată inclusiv în rândul alegătorilor independenți, unde ajunge la 77%, și al republicanilor, unde se situează la 42%, potrivit sondajului citat de Newsweek.

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