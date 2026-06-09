Peste 200 de percheziții în toată țara, în cadrul operațiunii JUPITER. Sunt vizate fraude, evaziune fiscală, cămătărie și infracțiuni silvice

Poliția Română a anunțat că marți, 9 iunie, sunt desfășurate 207 percheziții domiciliare la nivel național, în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit IGPR, acțiunile au loc în cadrul unor dosare penale aflate în instrumentarea procurorilor și a polițiștilor, care vizează mai multe tipuri de infracțiuni.

Printre acestea se numără înșelăciunea, spălarea banilor, cămătăria, evaziunea fiscală, delapidarea, contrabanda, abuzul în serviciu, obținerea ilegală de fonduri și punerea în circulație a produselor contrafăcute.

De asemenea, anchetatorii cercetează fapte de fals în declarații, fals în înscrisuri, bancrută simplă și frauduloasă, infracțiuni la regimul jocurilor de noroc, șantaj, precum și infracțiuni prevăzute de Codul fiscal.

Sunt vizate și infracțiuni silvice și de mediu

În cadrul operațiunii sunt investigate și tăieri ilegale de arbori, furturi de material lemnos, fapte de braconaj, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și infracțiuni de mediu, precum eliminarea sau îngroparea deșeurilor în afara spațiilor autorizate.

Potrivit Poliției Române, perchezițiile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal.

Persoanele depistate în urma acțiunilor vor fi conduse la audieri pentru dispunerea măsurilor legale în fiecare dosar.

IGPR a precizat că va comunica pe parcursul zilei informații suplimentare privind rezultatele operațiunii, în funcție de evoluția anchetelor.