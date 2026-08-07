Alarma privind dispariția unei persoane în mare, între Tuzla și Costinești, a fost infirmată. Caiacul găsit în timpul căutărilor fusese luat de valuri, iar proprietarul, un cetățean ucrainean de 27 de ani, și-a recuperat bunurile.

UPDATE

Echipele de intervenție au anunțat că persoana dată dispărută nu se confirmă. Caiacul fusese luat de valuri în zona Tuzla.

Propietarul este un cetățean ucrainean în vârstă de 27 de ani. Acesta și-a revendicat bunurile.

Știre inițială

ISU Dobrogea intervine cu două mașini de stingere și cinci autospeciale de scafandri, total de 17 salvatori.

În timpul operațiunilor de căutare, echipele de intervenție au descoperit un caiac în care se aflau bunuri personale.

„Este vorba despre o persoană dispărută în mare, între Tuzla și Costinești, în zona Farului de la Tuzla - s-a găsit un caiac cu lucruri personale", transmit reprezentanții ISU Dobrogea.

La această oră, intervenția este în desfășurare, iar autoritățile continuă verificările pentru găsirea persoanei dispărute.

Știre în curs de actualizare.