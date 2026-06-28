O persoană este căutată de scafandri în apele barajului Viștea. Un bărbat și un minor au fost salvați din apă

Un adult este căutat de pompieri și salvatori după un incident petrecut duminică, 28 iunie, în zona barajului Viștea, din județul Brașov. Alte două persoane, un adult și un minor, au fost scoase din apă, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații.

„Pompierii de la ISU Brașov acționează pentru căutarea unei persoane (adult) care nu a ieșit din apă, posibil înecată. Două victime au fost scoase din apă, un adult și un minor, fiind conștiente, în evaluare medicală la fața locului.

A fost alocat și 1 elicopter SMURD, care survolează zona. De asemenea, la fața locului acționează 2 bărci pneumatice și 1 echipaj SMURD. Au fost solicitați scafandrii de la ISU Sibiu și ISU Covasna. De asemenea, a fost oprită deversarea barajului pe durata căutărilor”, transmite ISU Brașov.

Ulterior, autoritățile au transmis că, în urma evaluării medicale, s-a constatat că minorul nu trebuie dus la spital. Adultul a fost preluat și transportat către o unitate medicală din Făgăraș pentru investigații suplimentare.

​În paralel, operațiunile de căutare-salvare continuă. Echipa Salvamont Brașov acționează în teren cu sonar și dronă subacvatică pentru a scana zona și a sprijini eforturile de intervenție.

Recomandările autorităților

Ca urmare a incidentului, autoritățile au transmis populației o serie de recomandări:

Să meargă doar în locurile special amenajate pentru înot.

Să nu intre singuri în apă dacă nu știu să înoate.

Să nu intre în râuri sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, iar curenții sunt puternici.

Dacă nu știu să înoate, să nu se îndepărteze de mal.

Să nu intre în apa rece după o expunere prelungită la soare.

Să nu sară de pe platforme, poduri sau alte construcții.

Să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia, nici măcar în piscinele destinate celor mici.

„Reamintim cetățenilor de ce este periculos să se scalde în locuri neamenajate:

Curenții sunt puternici și imprevizibili (îi pot trage la fund ori îi pot duce departe de mal);

Adâncimile necunoscute și variațiile bruște de nivel (există riscul de a îi lovi de obstacole subacvatice precum pietre, trunchiuri de copaci, fiare etc. sau de a îi prinde în vegetație);

Lipsa supravegherii (în locurile neamenajate nu există salvamari);

Calitatea apei (aceasta ar putea fi contaminată cu bacterii, virusuri, paraziți etc. și ar putea cauza diferite afecțiuni);

Temperaturi scăzute ale apei (ar putea apărea șoc termic).

Vă rugăm să prioritizați viața și siguranța!”, mai transmite ISU Brașov.