 Operațiune de salvare în Prahova. Bărbat găsit mort, după ce a fost luat de apele învolburate ale Teleajenului cu tot cu căruță | adevarul.ro
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Operațiune de salvare în Prahova. Bărbat găsit mort, după ce a fost luat de apele învolburate ale Teleajenului cu tot cu căruță

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Un bărbat de 53 de ani și-a pierdut viața în județul Prahova după ce a fost luat de apele râului Teleajen, în timp ce încerca să traverseze apa cu o căruță. 

Echipajele de intervenție au reușit să găsească atât calul, cât și căruța. FOTO: prahovainfo.ro
Echipajele de intervenție au reușit să găsească atât calul, cât și căruța. FOTO: prahovainfo.ro

Incidentul s-a produs marți seară, în comuna Izvoarele, satul Homorâciu. Bărbatul ar fi încercat să treacă râul cu o căruță, însă a fost surprins de curenții puternici și luat de ape, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

„Din informațiile primite până în acest moment, ar fi vorba despre un bărbat în vârstă de 50-55 de ani, care ar fi încercat să traverseze cursul râului cu o căruță, moment în care a fost luat de apă”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

ISU Prahova a transmis că, din cauza curenților puternici, acțiunea de căutare este îngreunată: „Există și o porțiune unde s-a format o cascadă. S-au constituit mai multe echipe de căutare și este verificat cursul râului. Precizăm că s-a reușit extragerea calului din apă, acesta fiind viu”. 

Miercuri dimineață, bărbatul în vârstă de 53 de ani a fost găsit fără viață, au anunțat reprezentanții ISU Prahova.

„Victima a fost găsită marți seară în jurul orei 23:00. Din păcate, aceasta nu prezenta semne vitale”, au transmis oficialii ISU.

La operațiunea de căutare au participat zece subofițeri și un ofițer, care au format mai multe echipe și au verificat atât albia râului, cât și zonele din apropiere, până la identificarea victimei.

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