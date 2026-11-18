Navă-cisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL) şi care s-a scufundat marţi, 17 noiembrie, în Marea Neagră, în largul Bulgariei, a fost lovită de proiectile, au declarat un guvernator regional şi surse din domeniul securităţii maritime.

Nava Gas Husky, sub pavilion liberian, transporta 3.400 de tone metrice de GPL din Egipt către România, când a transmis un semnal de ajutor marţi dimineaţă, înainte de a începe să se scufunde la aproximativ 50 de mile (80 km) est de localitatea Beala, scrie Agerpres.

Foto: X @MaritimeBul

Toţi cei 19 membri ai echipajului au fost salvaţi.

„Nu există nicio îndoială cu privire la numărul de lovituri, şi anume patru, însă nu avem o confirmare din partea marinarilor despre tipul de drone utilizate”, a declarat Mario Smarkov, guvernatorul regional din Varna.

Două surse din domeniul securităţii maritime au precizat că nava a fost lovită de un sistem fără pilot.

Operatorul navei, cu sediul în Grecia, nu a răspuns miercuri unei solicitări de a comenta situaţia.

Este al doilea incident de acest tip din această săptămână. Luni, cargoul BETUL 8, care transporta grâu din portul Tulcea către Egipt, s-a scufundat în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei, după ce ar fi fost lovit de două drone maritime, potrivit membrilor echipajului.

Toți cei 12 marinari au fost salvați cu ajutorul elicopterelor.

„Nu sunt răniți grav, dar marinarii suferă de hipotermie”, a transmis Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat.

Centrul de coordonare a operaţiunilor de salvare pe mare de la Varna a recepţionat un semnal SOS emis de această navă la ora locală 9:15 (7:15 GMT), când cargoul se afla la aproximativ 40 de mile marine (74 km) sud-est de Capul Kaliakra.