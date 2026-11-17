O navă de aproximativ 100 de metri lungime a eșuat pe plaja de la Vadu, după ce a fost lovită de o dronă rusească în urmă cu două luni, în zona canalului Bâstroe. Nava „Mariam M”, care plutea în derivă, nu avea echipaj și nici marfă la bord. Este primul vas care ajunge pe țărmul românesc în urma unui astfel de incident de la începutul războiului din Ucraina.

O navă de aproximativ 100 de metri lungime a eșuat pe plaja de la Vadu. Foto: Imagini amator

Autoritățile au încercat să oprească nava și să o ancoreze înainte să ajungă la mal, însă intervenția nu a avut succes, conform Observator News. Incidentul readuce în atenție riscurile tot mai mari pentru navigația comercială în Marea Neagră, unde atacurile cu drone și loviturile asupra navelor au afectat transportul maritim.

1/4 Autoritățile au încercat să oprească nava și să o ancoreze, dar nu au reușit. Foto: Imagini amator

Peste 570 de nave au fost lovite în Marea Neagră în 2026

Potrivit Organizației Maritime Internaționale, peste 570 de nave au fost lovite în Marea Neagră în acest an, iar cel puțin 40 de marinari și-au pierdut viața.

„Pe Marea Neagră sunt foarte multe drone care circulă”, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu. La rândul său, Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România, a atras atenția asupra vulnerabilităților de securitate din zonă.

În prezent, zona de risc se întinde pe aproape 70 de kilometri pătrați, de la brațul Sfântul Gheorghe până la brațul Sulina. Aproximativ 50 de nave sunt ancorate și așteaptă să părăsească perimetrul periculos.

Transportul maritim s-a scumpit cu până la 30%

Riscurile de securitate au efecte directe asupra economiei. Prin Marea Neagră sunt transportate mărfuri esențiale, de la cereale și uleiuri vegetale până la combustibili, îngrășăminte și materii prime pentru industrie.

Costurile transportului maritim au crescut cu până la 30%, pe fondul cheltuielilor suplimentare pentru asigurarea navelor și a mărfurilor, combustibil și protecția personalului navigant. Scumpirile pot duce la creșterea prețurilor carburanților și cerealelor, dar și la întârzieri în aprovizionarea pieței românești.

România a solicitat sprijinul aliaților NATO pentru crearea unui coridor de siguranță în Marea Neagră, protejat de nave militare și sisteme antidronă. Situația a fost discutată și la Bruxelles.

Autoritățile atrag atenția și asupra importanței protejării infrastructurii energetice offshore, în special în perspectiva exploatării gazelor din proiectul Neptun Deep. Forțele Navale Române au intensificat măsurile de supraveghere și patrulare, inclusiv în zona platformei Neptun Deep.

De asemenea, scafandrii militari au intervenit pentru distrugerea mai multor resturi de drone care pluteau în derivă în zona economică exclusivă a României.