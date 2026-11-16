Cargou plecat din România, lovit de drone și scufundat în Marea Neagră. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați

Cargoul BETUL 8, care transporta grâu din portul Tulcea către Egipt, s-a scufundat în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei, după ce ar fi fost lovit de două drone marine, potrivit membrilor echipajului. Toți cei 12 marinari au fost salvați cu ajutorul elicopterelor.

BETUL 8 Foto: Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria via Nova Varna

UPDATE - Nava a fost lovită de drone, susțin membrii echipajului

Membrii echipajului unei nave care transporta grâu din România către Egipt susțin că vasul a fost lovit de drone. Aceștia au fost salvați cu elicopterul de autoritățile bulgare, a anunțat Ministerul bulgar al Transporturilor, potrivit Agerpres.

„Nu sunt răniți grav, dar marinarii suferă de hipotermie”, a transmis Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat.

Centrul de coordonare a operaţiunilor de salvare pe mare de la Varna a recepţionat un semnal SOS emis de această navă la ora locală 9:15 (7:15 GMT), când cargoul se afla la aproximativ 40 de mile marine (74 km) sud-est de Capul Kaliakra.

Știre inițială

La bord se aflau 12 marinari, dintre care opt cetățeni turci și patru cetățeni azeri, toți fiind salvați în urma intervenției coordonate de autoritățile bulgare, potrivit publicației Nova Varna.

Apelul de urgență a fost recepționat de Centrul de Coordonare pentru Salvare Maritimă din Varna la ora 9:15. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, incidentul s-a produs la aproximativ 40 de mile marine de Capul Kaliakra, în apele Mării Negre aflate în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Pentru misiunea de salvare au fost mobilizate patru nave din cadrul Grupului Naval Antimina MCM Black Sea: două nave bulgare, una românească și una turcă.

Operațiunea a fost sprijinită și din aer, cu două elicoptere Cougar și un avion de atac Su-25 aparținând Forțelor Aeriene Bulgare.

BETUL 8 naviga sub pavilion somalez și efectua o cursă din portul românesc Tulcea către Egipt. Potrivit informațiilor disponibile, nava era încărcată cu grâu vrac.

Deocamdată, autoritățile bulgare nu au anunțat cauza producerii incidentului și nici circumstanțele exacte care au dus la scufundarea cargoului.

Ancheta este în desfășurare.

Amintim că transportul comercial din Marea Neagră este tot mai afectat de atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare. În octombrie 2026, intrările de nave prin Strâmtoarea Bosfor au fost cu 41% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut, iar totalul tranzitelor, în ambele sensuri, s-a redus cu 38%.