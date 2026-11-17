România are șanse reale să iasă întărită din noua configurare a forțelor americane în Europa, iar Washingtonul nu va renunța la interesele sale strategice de la Marea Neagră, explică, într-o analiză exclusivă pentru „Adevărul”, politologul Olga Chiriac, director pentru Europa în cadrul Irregular Warfare Initiative (proiect al Universității Princeton și al Modern War Institute de la West Point).

România ar putea găzdui mai mulți militari americani Foto: Călin Gavrilaș

Evaluarea vine în contextul în care administrația de la Washington ia în calcul un scenariu surprinzător: retragerea din Europa a doar 5.000 de militari, de cinci ori mai puțini decât cei 25.000 estimați inițial, și chiar consolidarea prezenței pe flancul estic al NATO, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg.

Pornind de la aceste date, Olga Chiriac, fost cercetător asociat la Universitatea Comandamentului pentru Operațiuni Speciale al SUA (Joint Special Operations University) și bursier al Departamentului de Stat, arată în ce măsură obiectivele americane și cele românești rămân aliniate. Cu o expertiză de vârf în studii de securitate, război politic și tehnologii militare avansate, ea detaliază ce urmează pentru securitatea regiunii.

Miza reală a Pentagonului: proiecția de putere, nu numărul trupelor

„Poate dacă aș fi un decident european sau un analist european, m-aș uita la administrația americană și la procesul pe care ei l-au implementat, la această evaluare. Elbridge Colby, cel care conduce eforturile pentru Europa, a fost foarte clar în ceea ce vor ei să obțină din această evaluare. O evaluare pe care, de altfel, au făcut-o și administrațiile anterioare, pe care au încercat să o aplice, dar nu au aplicat-o din diferite motive. Iar acum, ce aș face eu dacă aș fi un decident european: m-aș uita la ce vrea Pentagonul să realizeze cu acest lucru. Adică ce înseamnă asta”, spune experta.

În opinia sa, nu atât numărul militarilor americani din Europa și de pe flancul de Est ar fi important, cât mesajul pe care Washingtonul îl transmite. Anume, faptul că Statele Unite nu renunță la aliații săi din Europa și nu renunță nici la România.

„Nu m-aș concentra atât de mult pe numărul de, cum spunem noi, trupe la sol, ci m-aș concentra la cum o să arate pozițiile noastre în Europa, mai ales pentru proiecția de putere. Pentru că Europa nu va mai fi un teatru în care noi vom fi foarte implicați, adică vom fi implicați din punct de vedere al umbrelei nucleare, al descurajării strategice, dar se așteaptă, bineînțeles, ca europenii să fie cei care sunt pentru apărarea convențională. Eu la asta m-aș uita mai atent. Nu știu dacă m-aș concentra atât de mult dacă vor fi retrași 5.000 sau 25.000 de militari, nici nu știm exact câți. Depinde de cum o să considere Statele Unite că o să ajute ceea ce vrem noi să obținem, ceea ce este proiecție de putere și stabilitate strategică”, mai spune românca.

„La Washington, nimeni nu a spus că Europa va fi abandonată”

Dacă mulți analiști europeni și chiar din România au șocat cu scenarii aproape apocaliptice, prin care au indus ideea că SUA abandonează România și Europa în brațele Rusiei, Olga Chiriac insistă asupra faptului că este o percepție profund eronată.

„La Washington, nimeni nu a spus asta. De fapt, în Statele Unite, absolut nicio administrație nu a spus că Europa va fi abandonată. Eu încerc să mă uit la sursa primară și știm ce înseamnă puterea unei surse primare. Și până acum SUA nu au spus și nici nu au dat de înțeles că o să ne retragem din Europa și că nu ne va mai păsa ce e acolo. Nici nu ar fi în interesul Statelor Unite și nici nu se pune problema așa, deși în Europa apar tot felul de informații în acest sens”, adaugă Olga Chiriac.

Olga Chiriac e director pentru Europa în cadrul Irregular Warfare Initiative Foto: Arhivă personală

Dacă Bloomberg lasă de înțeles că ceea ce a cântărit mai mult în această schimbare de optică de la Pentagon ține de presiunea realităților operaționale, inclusiv nevoia SUA de a folosi bazele și spațiul aerian european pentru operațiunile din Orientul Mijlociu și conflictul cu Iranul, dar și de faptul că aliații europeni și-au crescut bugetele apărării, Olga Chiriac consideră că interesele europenilor și cele ale americanilor rămân aproape perfect aliniate. La fel stau lucrurile, subliniază ea, și în cazul intereselor României și ale Statelor Unite. De altfel, susține Olga Chiriac, în evaluarea Washingtonului, România este mai importantă chiar decât se percepe în țară. Asta înseamnă și că nu ar fi exclus ca SUA să-și crească prezența militară pe flancul estic, inclusiv în România.

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„Pentru americani, pentru noi, va conta foarte mult. România a fost întotdeauna importantă. Și aici trebuie să avem în vedere Cincu, Kogălniceanu și alte baze importante. Pentru că putem să vorbim despre bazele noastre și prezența noastră pentru proiecție de putere și pentru Orientul Mijlociu și alte spații care ne interesează pentru descurajare. Și cred că asta o să fie foarte important în evaluare. Se vor uita la foarte multe lucruri, dar cred că acest aspect va domina în decizie. Și pentru că vorbim despre România, nu văd cum ar fi în interesul Americii să se facă o retragere din România. Acum, cum va arăta mai exact prezența noastră în România, asta e altă discuție. Dar pentru că s-a tot vorbit de o retragere din România, nu aș da atenție specialiștilor care comentează în această direcție”, mai spune directorul pentru Europa din cadrul Irregular Warfare Initiative.

Cât de mult poate conta oferta financiară a României

Nu este un secret nici faptul că statele din proximitatea Rusiei s-au oferit să suporte o parte din costurile staționării trupelor americane, iar România a transmis deja oficial această disponibilitate. Există și voci care susțin că, din perspectiva culturii strategice americane actuale, acest burden sharing financiar ar fi elementul decisiv care poate înclina balanța în favoarea României. În terminologia NATO și a politicii externe americane, „burden sharing” se traduce prin „împărțirea poverii” sau partajarea echitabilă a costurilor și responsabilităților. Olga Chiriac consideră însă că există un factor cu mult mai important decât acesta.

„În niciun caz nu cred că asta contează foarte mult. Contează mult mai mult faptul că SUA au interese aici, în această regiune, inclusiv în România”, punctează experta.

Chiar și așa, în timp, americanii vor continua pivotul spre Indo-Pacific, care a fost început încă din timpul primei administrații Obama. Olga Chiriac este însă convinsă că ritmul va ține cont și de felul în care vor reuși aliații europeni să se achite de noile responsabilități și de cât de repede vor reuși să ajungă în situația în care și-ar putea asigura propria securitate convențională. În schimb, SUA vor continua și ulterior să asigure protecția nucleară, acea „umbrelă” despre care se vorbește atât de mult și care reprezintă cea mai importantă componentă a descurajării în fața unui inamic redutabil și cu un arsenal nuclear precum Rusia.

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„Nu știu dacă modul în care au gândit elitele americane tradiționale se mai aseamănă cu felul în care gândește și acționează administrația actuală. Este clar o schimbare de ton și, de foarte multe ori, chiar de substanță. Însă, în ceea ce privește România, cred că în analiza Washingtonului va prima întrebarea dacă aceste țări sunt capabile să se apere singure deocamdată. Vedeți, nu se mai pune problema dacă europenii vor prelua această responsabilitate, ci când se va întâmpla acest lucru. Este Europa capabilă să se apere convențional? Din perspectiva mea, nu știu dacă România singură are această capabilitate. Uitați-vă la evenimentele din Marea Neagră: avem un război clar, declarat de câțiva ani, și nu am văzut achiziții sau progrese reale în domenii precum capabilitățile antidronă, războiul electronic ori informațiile, supravegherea și recunoașterea. Cred că aceste aspecte operaționale vor cântări enorm”, mai afirmă Olga Chiriac.

Sprijinul invizibil al SUA: sateliții și informațiile din semnale

În plus, Statele Unite vor continua să susțină România și Europa și la nivelul informațiilor. Este vorba despre acel sprijin „invizibil”, fără de care aliații europeni ar fi în mare măsură vulnerabili.

„De asemenea, experții de la Washington se vor uita foarte atent la sateliți și la culegerea de informații din semnale. Modul în care va arăta prezența americană poate va fi diferit, poate nu va fi atât de vizibil la sol, dar toate aceste elemente operaționale vor conta decisiv, pentru că nu este în interesul Pentagonului să lase goluri de securitate; acest lucru nu ar duce la un rezultat bun pentru noi”, conchide Olga Chiriac.