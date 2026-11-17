Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a prezentat luni, la Bruxelles, stadiul proiectului privind Hub-ul de Securitate Maritimă la Marea Neagră, dezvoltat în parteneriat cu Bulgaria. Oficialul român a evidențiat și importanța strategică a Portului Constanța, a Dunării și a marilor proiecte energetice pentru conectarea Europei cu regiunea Caucazului de Sud și Asia Centrală.

Foto: Facebook/Dan Neculăescu

Dan Neculăescu a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, precum și la o întâlnire ministerială dedicată securității și conectivității transregionale în zona Mării Negre, a Caucazului de Sud și a Asiei Centrale.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, tema centrală a intervențiilor ministrului a fost securitatea și reziliența regiunii Mării Negre, fiind subliniată nevoia unui răspuns coordonat la nivel internațional.

În cadrul discuțiilor, șeful diplomației române a prezentat evoluția proiectului Hub-ului de Securitate Maritimă, realizat împreună cu Bulgaria, și a vorbit despre rolul infrastructurii strategice românești în dezvoltarea legăturilor economice și energetice dintre Europa și cele două regiuni.

În cadrul reuniunilor, Dan Neculăescu a susținut continuarea sprijinului pentru Ucraina, în special în perspectiva sezonului rece. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, ministrul a pledat pentru susținerea stabilizării și redresării Siriei, precum și pentru protejarea libertății de navigație.

În marja întâlnirilor de la Bruxelles, oficialul român a avut discuții bilaterale cu miniștrii de externe din Polonia, Radosław Sikorski, Turcia, Hakan Fidan, Armenia, Ararat Mirzoyan, și Kazahstan, Mukhtar Tileuberdi.

Convorbirile au vizat cooperarea economică, securitatea și apărarea în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic, dar și dezvoltarea coridoarelor de transport, energetice și comerciale.

Vizita la Bruxelles a inclus și un moment simbolic pentru ministrul român, care și-a încheiat astfel perioada de peste patru ani în care a reprezentat România în calitate de ambasador la NATO.

Dan Neculăescu a participat la o întâlnire la Cartierul General al Alianței, unde și-a luat rămas-bun de la membrii Consiliului Nord-Atlantic. El i-a mulțumit secretarului general al NATO, Mark Rutte, pentru mesajul transmis în plen și pentru gestul simbolic de la finalul mandatului: înmânarea drapelului României care a fluturat pe catargul sediului Alianței pe durata misiunii sale.

„Îi mulțumesc Secretarului General al NATO, Mark Rutte, pentru cuvintele adresate în plenul Consiliului Nord-Atlantic și pentru gestul simbolic, parte dintr-o tradiție specială a Alianței la final de mandat: înmânarea drapelului României care a fluturat pe catargul Cartierului General pe durata misiunii mele la Bruxelles. Voi reveni la Cartierul General al NATO, pe 2 decembrie, pentru Reuniunea miniștrilor de externe aliați”, a transmis ministrul.

Acesta a mai precizat că, în pregătirea reuniunii ministeriale, a discutat cu Mark Rutte despre necesitatea suplimentării capabilităților aliate la Marea Neagră și despre menținerea sprijinului NATO pentru securitatea României.