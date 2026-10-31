 O directoare regională din ANM o acuză pe Elena Mateescu că a folosit lista internă de e-mail pentru a se apăra: „Nu sunt doar eu atacată” | adevarul.ro
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O directoare regională din ANM o acuză pe Elena Mateescu că a folosit lista internă de e-mail pentru a se apăra: „Nu sunt doar eu atacată”

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Conflictul din Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a ajuns și în interiorul instituției, după ce directoarea unei sucursale din Sibiu, Maria Fodor, a criticat un mesaj transmis de directorul general Elena Mateescu tuturor angajaților. Aceasta susține că mesajul a mutat discuția de la neregulile semnalate la persoanele care le-au făcut publice.

Elena Mateescu, directoarea ANM
Elena Mateescu, directoarea ANM Foto: Alexandru Dobre / Mediafax

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Maria Fodor a explicat că a ales să răspundă în acest mod deoarece nu dispune de aceleași mijloace de comunicare ca directorul general al ANM pentru a se adresa întregului personal. Ea a susținut că Elena Mateescu a trimis un mesaj pe lista internă de e-mail a instituției, în care nu i-a menționat numele, dar i-a indicat funcția, relatează presa locală.

„Doamna Director General folosește lista instituțională pentru o apărare personală și mută discuția de pe fapte pe persoane. Dă chiar detalii despre viața unei colege, într-un mesaj care invocă dreptul la viață privată și la corectitudine”, a scris Maria Fodor.

Aceasta a respins acuzațiile privind o presupusă campanie împotriva conducerii instituției și a precizat că intervențiile sale au avut ca punct de plecare raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, publicat parțial pe 15 octombrie.

„Nu am dus nicio campanie împotriva unei persoane. Am scris despre o instituție publică, după ce MMAP a publicat, pe 15 octombrie, extrasul din Raportul Corpului de Control privind Administrația Națională de Meteorologie. Raportul nu e al meu. E public și oricine îl poate citi”, a afirmat directoarea.

Maria Fodor contestă explicațiile conducerii ANM

Maria Fodor a pus sub semnul întrebării și cronologia evenimentelor prezentată, potrivit acesteia, în mesajul transmis de Elena Mateescu angajaților. Ea a atras atenția că sesizarea către Poliție ar fi fost depusă pe 12 august, în condițiile în care controlul Ministerului Mediului începuse la ANM pe 5 iulie.

„Din cronologia trimisă chiar de doamna Director General reiese că sesizarea către Poliție a fost depusă pe 12 august. Controlul ministerului începuse la ANM pe 5 iulie. E firesc să ne întrebăm de ce aceste probleme au ajuns la organele de anchetă abia atunci”, a scris aceasta.

Directoarea a ridicat întrebări și cu privire la documentele referitoare la cardurile instituției, solicitate de minister. Potrivit acesteia, informațiile ar fi fost transmise după patru solicitări, ultima tranșă de documente ajungând la minister abia pe 15 septembrie.

Un alt reproș vizează referirile la obligațiile angajaților din Codul muncii. Maria Fodor a susținut că obligația de fidelitate față de angajator nu poate fi interpretată ca o interdicție de a semnala nereguli și a invocat Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, precum și articolul 30 din Constituție, referitor la libertatea de exprimare.

„Obligația de fidelitate din Codul Muncii nu înseamnă tăcere. Semnalarea neregulilor dintr-o instituție publică e un drept protejat de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Libertatea de exprimare e garantată de art. 30 din Constituție. Un mesaj trimis întregii rețele meteorologice care pomenește articole din Codul Muncii și «organele competente», sună mai degrabă a avertisment decât a dialog”, a transmis directoarea.

Maria Fodor a precizat că nu contestă desfășurarea anchetei penale, însă consideră că eventualele responsabilități administrative pot fi stabilite independent de rezultatul acesteia.

„Tot ce mă preocupă este ca ANM să funcționeze transparent, ca oamenii din rețea să fie informați și ca răspunderea să fie stabilită de instituțiile abilitate, nu prin e-mailuri trimise colegilor”, a mai scris aceasta.

Într-o declarație acordată publicației Turnul Sfatului, directoarea a descris atmosfera din instituție ca fiind una apăsătoare și a susținut că mesajul intern nu o vizează doar pe ea, ci și alți directori care nu ar fi fost de acord cu solicitările conducerii. „Trăim ceva îngrozitor. Nu sunt doar eu atacată în acest e-mail”, a afirmat Maria Fodor, potrivit publicației sibiene.

Scandalul de la ANM

Scandalul de la ANM a izbucnit după ce Diana Buzoianu, ministra interimară a Mediului, a prezentat, pe 10 octombrie, primele concluzii ale verificărilor efectuate de Corpul de Control. Printre neregulile semnalate s-au numărat achiziții de haine, parfumuri, produse cosmetice și lenjerie intimă prin intermediul cardurilor oficiale ale instituției.

Ulterior, raportul a scos la iveală și alte cheltuieli, inclusiv achiziții de mobilier și electrocasnice, deși legislația nu permitea astfel de cumpărături.

În urma verificărilor, Corpul de Control a semnalat și probleme privind achiziția a trei autoturisme, precum și organizarea unor concursuri și proceduri de promovare fără acordul Ministerului Mediului. Raportul a fost transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor instituții cu atribuții de control.

Elena Mateescu a declarat anterior că nu intenționează să demisioneze, susținând că a sesizat poliția încă din august, după verificările interne, și că nu se consideră vinovată.

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