 Cheltuieli de lux din bugetul ANM: parfumuri, haine și lenjerie intimă feminină de peste 200.000 de lei. Diana Buzoianu trimite raportul la Parchet | adevarul.ro
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Cheltuieli de lux din bugetul ANM: parfumuri, haine și lenjerie intimă feminină de peste 200.000 de lei. Diana Buzoianu trimite raportul la Parchet

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Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a anunțat că va trimite la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție raportul Corpului de control privind cheltuielile Agenției Naționale de Meteorologie (ANM). Potrivit acesteia, verificările au scos la iveală achiziții de haine, parfumuri, produse cosmetice, lenjerie intimă și decorațiuni, plătite din bugetul instituției prin intermediul unor carduri oficiale.

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului.
Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului. Foto: Facebook

Diana Buzoianu a prezentat mai multe exemple de cheltuieli din 2025 și 2026, despre care susține că au fost identificate în urma controlului declanșat în urmă cu câteva săptămâni.

„Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Agenției Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni”, a scris ministrul interimar într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit acesteia, cinci carduri au fost folosite pentru achiziționarea unor produse precum articole vestimentare, parfumuri, produse de machiaj și poșete.

Parfumuri de aproape 120.000 de lei, cumpărate în 2025

Printre cheltuielile identificate pentru anul 2025, Diana Buzoianu a menționat articole vestimentare (bluze corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp, pijamale, etc. în valoare totală de 85.290 de lei, precum și parfumuri în valoare de 119.750 de lei.

Alte achiziții prezentate de ministrul interimar sunt:

- produse cosmetice în valoare de 11.666 de lei;

- odorizante de cameră în valoare de 38.687 de lei;

- decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie, în valoare de 30.052 de lei;

- trei ceasuri inteligente și accesorii, în valoare de 11.545 de lei;

- două aranjamente florale, în valoare totală de 9.350 de lei;

- două ghivece ornamentale, în valoare de 6.381 de lei.

Buzoianu a oferit exemple și din cheltuielile înregistrate în 2026. Potrivit acesteia, articolele vestimentare și accesoriile de lux au însumat 103.143 de lei, în timp ce alte articole vestimentare au costat 8.742 de lei.

În aceeași perioadă, ar fi fost cumpărate parfumuri în valoare de 12.619 lei, produse cosmetice de 14.216 lei și odorizante de cameră de 4.311 lei.

Diana Buzoianu susține că din bugetul ANM au fost cumpărate articole vestimentare, pantofi și altele
Diana Buzoianu susține că din bugetul ANM au fost cumpărate articole vestimentare, pantofi și altele Foto: Facebook

Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM

Ministrul interimar al Mediului a precizat că verificările au fost declanșate după ce a primit mai multe sesizări privind activitatea instituției.

Diana Buzoianu consideră că descoperirile Corpului de control justifică demisia conducerii ANM și a anunțat că, în lipsa unei demisii, va convoca luni o ședință cu echipa juridică a ministerului pentru a analiza măsurile legale care pot fi luate.

„Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, a transmis aceasta.

Ministrul a mai precizat că achizițiile prezentate reprezintă doar o parte dintre constatările Corpului de control. Eventualele responsabilități juridice urmează să fie stabilite de instituțiile competente, în urma analizării documentelor și a împrejurărilor în care au fost efectuate cheltuielile.

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