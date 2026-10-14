Filmul scandalului de la ANM. Elena Mateescu rupe tăcerea și anunță că va sesiza Poliția după ce a primit amenințări. Ce spune despre demisie

Scandalul de la Administrația Națională de Meteorologie, izbucnit după dezvăluirile ministrului Mediului, Diana Buzoianu, privind achizițiile suspecte ale instituției, ia amploare. Elena Mateescu, directorul general al ANM, susține că a primit mesaje de amenințare în contextul controverselor iscate pe acest subiect și a anunțat că se va adresa Poliției.

Diana Buzoianu susține că din bugetul ANM au fost cumpărate articole vestimentare, pantofi și altele Foto: FB Diana Buzoianu

Șefa ANM precizat că va depune la Poliție dovada mesajelor de amenințare primite în online, potrivit Gândul.

Întrebată dacă ia în calcul demisia, Elena Mateescu a răspuns că „la acest moment, nu, pentru că nu se consideră vinovată”. „Ancheta va arăta adevărul”, a declarat șefa ANM.

Potrivit acesteia, presiunile nu s-au limitat la dezbaterea publică, ci au luat forma unor mesaje directe primite pe diferite canale de comunicare.

„Am primit mesaje de amenințare. Nu îi cunosc, le voi depune la Poliție. Da, sunt mesaje directe de amenințare, prin care mi se cere să-mi dau demisia”, a declarat șefa ANM.

Elena Mateescu a precizat că persoanele care i-au transmis mesajele nu fac parte din cercul său de cunoștințe.

„Nu îi cunosc, nu sunt în lista mea de prieteni de pe Facebook. Și în seara aceasta (n.r. marți) am primit unul pe e-mail, pentru că adresa de e-mail este publică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie”, a mărturisit Elena Mateescu.

Elena Mateescu Foto: Alexandru Dobre / Mediafax

Scandalul privind achizițiile realizate de instituție, unul de amploare

Declarațiile Elenei Mateescu vin în contextul scandalului izbucnit după ce Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a anunțat vineri, 9 octombrie, că va transmite către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție raportul întocmit de Corpul de control al ministerului în urma verificărilor efectuate la Agenția Națională de Meteorologie (ANM).

Potrivit Dianei Buzoianu, controlul a scos la iveală o serie de achiziții suspecte realizate din fondurile instituției. Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul interimar al Mediului a prezentat o serie de exemple de cheltuieli suspecte identificate în anii 2025 și 2026:

„Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Agenției Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni”.

Potrivit informațiilor prezentate de ministrul interimar al Mediului, cinci carduri ale instituției ar fi fost utilizate pentru achiziționarea unor produse care nu au legătură cu activitatea de bază a ANM, inclusiv articole vestimentare, parfumuri, produse cosmetice și accesorii.

Datele făcute publice de Diana Buzoianu arată că, doar în cursul anului 2025, au fost înregistrate achiziții de articole vestimentare, printre care bluze, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp și pijamale, în valoare totală de 85.290 de lei. De asemenea, pentru parfumuri ar fi fost cheltuiți aproape 120.000 de lei, respectiv 119.750 de lei.

Raportul prezentat de ministru mai menționează achiziții de produse cosmetice în valoare de 11.666 de lei, odorizante de cameră de 38.687 de lei, precum și decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie în valoare de 30.052 de lei.

Pe lista cheltuielilor se regăsesc și trei ceasuri inteligente împreună cu accesoriile aferente, în valoare de 11.545 de lei, două aranjamente florale care au costat 9.350 de lei și două ghivece ornamentale evaluate la 6.381 de lei.

Ministrul interimar al Mediului a prezentat și o parte dintre cheltuielile înregistrate în 2026. Potrivit datelor comunicate, articolele vestimentare și accesoriile considerate de lux au însumat 103.143 de lei, iar alte produse de îmbrăcăminte au generat costuri suplimentare de 8.742 de lei.

În aceeași perioadă, ANM ar fi achiziționat parfumuri în valoare de 12.619 lei, produse cosmetice de 14.216 lei și odorizante de cameră în valoare de 4.311 lei.

Diana Buzoianu a cerut demisia conducerii ANM

Diana Buzoianu a declarat că verificările au fost declanșate în urma unor sesizări primite cu privire la activitatea instituției și consideră că rezultatele preliminare ale controlului justifică plecarea actualei conduceri.

Ministrul a anunțat că, în cazul în care nu vor exista demisii, va convoca o ședință cu echipa juridică a ministerului pentru a analiza măsurile care pot fi luate.

„Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, a transmis Diana Buzoianu.

„Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control”

Sâmbătă,10 octombrie, într-o nouă postare publicată pe Facebook, Diana Buzoianu a explicat că „plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control” și a vorbi despre „achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislației, la ANM”.

„Corpul control a scos la iveală și cum achiziții de tonere, de exemplu, de peste 400.000 de lei în anul 2023, 710.000 de lei în 2024, 570.000 de lei în 2025 au fost date prin licitație directă (deși limita de achiziții directe e la valoarea de 270.000). Pentru laptopuri și calculatoare, la fel. De exemplu, ANM a făcut magia să dea prin achiziție directă contracte în valoare de 850.000 de lei pentru calculatoare și laptopuri în anul 2023. În 2024 a fost achiziționată mobilă în valoare de peste 1.5 milioane de lei. Ați ghicit. Tot prin atribuire directă. Și lista continuă. Cu multe tipuri de produse unde ANM a decis că nu va aplica legislația în vigoare, ci va atribui direct către niște firme contractele”, a scris Diana Buzoianu.

Duminică, șefa ANM a transmis și un mesaj public în care a afirmat că, pe parcursul celor 35 de ani de activitate profesională, a respectat legea și nu a întreprins acțiuni care să afecteze imaginea sa sau a instituției pe care o conduce.

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„De ce directoarea ANM trebuie să rămână în funcție când, în mod evident, legea a fost opțională de aplicată”

Ministrul interimar al Mediului a nominalizat două firme care ar fi câștigat în mod repetat achiziții din mai multe categorii:

„Ne-am uitat și la ce firme au fost permanent câștigătoare pe aproape toate tipurile de categorii de produse verificate. 2 firme: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL. Îi invit pe cei curioși să vadă ce procent din cifra de afaceri a acestor 2 firme este reprezentant de contractele directe de la ANM. Și câți angajați au. Sunt curioasă să văd cum vor justifica influencerii PSD și azi de ce directoarea ANM trebuie să rămână în funcție când, în mod evident, legea a fost opțională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu”.

Luni, 13 octombrie, ministrul interimar al Mediului a anunțat că analizează, împreună cu juriștii ministerului, posibilitatea schimbării din funcție a directorului Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, în urma concluziilor raportului Corpului de Control privind cheltuielile instituției.

Întrebată dacă demersul are motivații politice, ministrul a respins acuzațiile și a invocat neregulile descoperite în urma verificărilor.

„Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-au dat atâția bani pe parfumuri, că s-a ajuns să se cumpere un sutien de pe cardul instituției, cu factură și bon? Și încălcarea tuturor legislațiilor în vigoare”, a afirmat aceasta.

Buzoianu a afirmat că situația constatată în urma controlului ar fi trebuit să conducă la o demisie din partea conducerii instituției.

„Un om care este prins în halul acesta că a încălcat legea va spune: eu sunt o victimă. Aceste lucruri sunt dovedite. Ce să i se facă politic doamnei Mateescu? Am descoperit cu toții că de pe cardul instituției se cumpăra lenjerie intimă. În orice țară normală ar fi trebuit să își dea deja demisia", a declarat ministrul.

Acuzații privind blocaje la AMEPIP

Diana Buzoianu a reclamat și lipsa de funcționalitate a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), susținând că situația împiedică organizarea unor proceduri administrative.

„De luni de zile, Consiliul de Administrație al AMEPIP nu are cvorum. Sunt luni de zile de când nu ni s-a dat un expert ca să putem începe concursul și să rezolvăm problema. Dacă vreți discuții despre chestiuni politice, reflectorul ar trebui să fie pus în altă direcție", a spus Buzoianu.

Motivul pentru care directoarea ANM nu poate fi evaluată. Diana Buzoianu: „Consiliul de Administrație e nefuncțional de luni de zile pentru că nu au cvorum”

Marți, 13 octombrie, ministrul interimar al Mediului a declarat că situația directoarei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, nu poate fi analizată în prezent de Consiliul de Administrație al instituției, deoarece acesta este nefuncțional.

„Problema reală este că CA-ul ANM e nefuncțional de luni de zile pentru că nu au cvorum, deci nu poate lua decizii”, a explicat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a explicat că mai multe posturi din Consiliul de Administrație au rămas vacante, iar încercările de completare a acestuia s-au lovit de refuzul AMEPIP de a valida anumite propuneri.

Ministrul Mediului se va consulta cu juriștii dacă o poate schimba din funcție pe șefa ANM, după achizițiile de produse de lux

„Am încercat să trimitem 2 propuneri pentru interimat în CA-ul ANM, dar am primit un răspuns oficial că oameni cu experiență de coordonare la catedră fix în domeniul de meteorologie de peste 15 ani de zile nu sunt considerați că au 3 ani de conducere de către AMEPIP”, a declarat aceasta.

Ministrul interimar al Mediului a criticat criteriile aplicate de instituție și a anunțat că a transmis o nouă propunere pentru ocuparea unui loc vacant în Consiliul de Administrație, de această dată pentru un specialist în audit și finanțe.

„Acest blocaj poate însemna riscuri financiare pentru ANM. Așa că răspunsul AMEPIP ar trebui să vină de urgență”, a avertizat Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, menținerea situației actuale poate avea consecințe serioase pentru instituție.

„Blocajul acesta susținut de luni de zile are riscul de a produce pagube reale în perioada imediat următoare”, a mai declarat ministrul interimar al Mediului.

Sorin Grindeanu a criticat activitatea Dianei Buzoianu: „Face pe poliţista, caută sutiene şi lenjerie”

Liderul PSD a reacționat marți seară în scandalul iscat după dezvăluirile Dianei Buzoianu.

„Doamna asta face pe poliţista în Ministerul Mediului, caută sutiene şi lenjerie”, a acuzat Grindeanu la România TV, cu referire la activitatea ministrului interimar al Mediului

Șeful PSD a insistat:

„Am văzut şi cum fac poliţie, caută pe la ANM sutiene. Dau un exemplu. Nu spun, cine încalcă legea, pe mine nu mă interesează lucrurile astea, a încălcat legea, să plătească. La Mediu sau oriunde au mers domnii ăştia sau doamnele de la USR au impresia că, în momentul în care se duc într-un post de ministru, sunt un fel de detectivi. Ei trebuie să găsească ceva”.

Potrivit liderului social-democrat, accentul ar trebui pus pe administrarea domeniului și elaborarea de politici publice.

„Foarte bine, dar să ştiţi că există în fiecare minister câte un corp de control. Tu trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu, să faci politici publice în acel domeniu, să încerci să aduci bunăstare românilor din perspectiva acelui domeniu”, a declarat președintele PSD.