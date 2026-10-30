 Cum a cheltuit ANM bani publici pentru mobilier, electrocasnice și mașini. Neregulile semnalate de Corpul de control | adevarul.ro
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Cum a cheltuit ANM bani publici pentru mobilier, electrocasnice și mașini. Neregulile semnalate de Corpul de control

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Raportul Corpului de control al Ministerului Mediului scoate la iveală noi nereguli la Administrația Națională de Meteorologie (ANM): instituția a cumpărat mobilier și electrocasnice, deși legislația interzicea astfel de achiziții.

Elena Mateescu, directoarea ANM
Elena Mateescu, directoarea ANM Foto: Alexandru Dobre / Mediafax

Potrivit documentelor consultate de Cotidianul, ANM a cumpărat, în 2023, mobilier prin achiziție directă în valoare de 50.349,45 lei, cu TVA inclus.

Echipa de control a Ministerului Mediului a notat că achiziția s-a realizat cu încălcarea prevederilor OUG 23/2023, care interzicea cumpărarea de mobilier în 2023. Singurele cheltuieli eligibile erau pentru mobilier cumpărat într-un proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile sau cu finanțare PNRR. 

Totodată, Corpul de control a mai notat că pentru achiziții nu s-a încheiat un angajament legal, așa cum cere legislația.

ANM a cumpărat și în 2024 mobilier, deși nici de această dată legislația nu îi permitea. Pentru mobilierul cumpărat în 2024, tot prin achiziție directă, instituția a cheltuit 1.275.747,27 lei, fără TVA.

„Corpul de control notează că nici în acești ani legislația nu permitea achiziția de mobilier, dacă nu era vorba de un proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile sau din PNRR. Nici de această dat nu a fost cazul ANM.”

Potrivit raportului, ANM a cumpărat electrocasnice în valoare de peste 50.000 de lei, în perioada 2023-2026, deși legislația interzicea astfel de achiziții.

În plus, instituția nu a încheiat contracte sau comenzi ferme pentru niciuna dintre acestea.

În ceea ce privește produsele de birotică și papetărie, 90-95% dintre achizițiile directe din perioada 2023-2026 au fost realizate de la trei firme care nu aveau ca activitate principală comercializarea acestor produse.

Corpul de control a semnalat lipsa consultării pieței, prețurile considerate mai mari decât cele practicate de furnizorii de profil și depășirea plafonului legal pentru achizițiile directe în 2024 și 2025.

Mașini cumpărate de ANM

Corpul de control a mai descoperit o neregulă și în ceea ce privește achiziția a trei mașini, în anul 2024, mai exact două Dacia Duster Extreme Hibrid și un autoturism Dacia Duster Extrem Mild Hibrid, care au costat 352.347,57 lei fără TVA.

„Întrucât ANM a achiziționat autoturisme hibrid în valoare totală de 28.539,43 euro cu TVA, în cadrul programului Rabla Clasic, a încălcat prevederile O.G. nr. 80/2001, depășind astfel plafonul impus de aceasta la achiziționarea de autoturisme hibrid, respectiv 27.000 euro cu TVA”, se arată în raport.

Nu în ultimul rând, în perioada ianuarie 2025 – iunie 2026, ANM a organizat concursuri pentru definitivarea pe post a 37 de angajați, interviuri pentru ocuparea altor 37 de posturi și examene de promovare pentru 77 de angajați, fără să solicite sau să obțină acordul Ministerului Mediului.

Potrivit Corpului de control, aceste proceduri au încălcat prevederile legale în vigoare.

De unde a început scandalul

Scandalul a început pe 10 octombrie 2026, când fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat primele concluzii ale verificărilor Corpului de Control al Ministerului Mediului privind cheltuielile ANM.

Potrivit informațiilor făcute publice de aceasta, din bugetul instituției ar fi fost plătite, prin intermediul cardurilor oficiale, produse precum lenjerie intimă, pijamale, poșete, haine, parfumuri, cosmetice și articole decorative.

Printre sumele indicate s-au numărat 119.750 de lei pentru parfumuri și 11.666 de lei pentru produse cosmetice.  

Pe 11 octombrie, Diana Buzoianu a prezentat și alte rezultate ale verificărilor, referitoare la achizițiile de consumabile, mobilier și calculatoare. Potrivit ministrului, unele dintre acestea ar fi fost realizate prin cumpărare directă, fără proceduri competitive.

În cazul tonerelor, sumele prezentate au depășit 400.000 de lei în 2023, au ajuns la 710.000 de lei în 2024 și la 570.000 de lei în 2025.

De partea cealaltă, Elena Mateescu, directoarea ANM, a precizat că ea personal a sesizat organele de anchetă în legătură cu aceste nereguli imediat după raportul Corpului de Control şi că nu este implicată în niciun fel, acuzând că există alte interese în spatele acestui scandal.

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