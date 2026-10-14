O navă sub pavilionul Insulelor Comore a fost atacată miercuri seară, 14 octombrie, în rada Sulina. Membrii echipajului ar fi cetățeni sirieni.

Nava Yara J Foto: vesselfinder.com

UPDATE - Echipajul de la bord este în siguranță

Liderul SLN crede că nava a fost lovită „intenționat”: „Este o premieră: o navă care probabil urma să meargă în Ucraina a fost atacată în apele teritoriale românești”

Adrian Mihălcioiu a precizat că echipajul este în siguranță: „Echipajul este în afara oricărui pericol. Se pare că toți sunt la bord, iar motoarele navei sunt funcționale.”

Știrea Inițială

Anunțul a fost făcut de Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor și reprezentantul ITF în România. Nava Yara J a fost ținta unor atacuri în rada Sulina. Potrivit TVR Info, nava plecase din Turcia și se ducea să încarce în Ucraina la Ismail.

Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a transmis că a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava YARA J, sub pavilion INSULELE COMOROS.

La ora 20:31, nava SAR APOLLO din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC.

Potrivit Vessel Finder, nava Yara J are numărul IMO 9221803 și se află pavilionul Insulelor Comore.

YARA J transportă produse chimice și petroliere și se afla în Marea Neagră, potrivit datelor AIS raportate cu aproximativ o oră înainte. Nava are o lungime de 118 metri, o lățime de 19 metri și un pescaj de 4,5 metri. Ultimul port raportat a fost Sulina, România, pe 26 septembrie.

Nava Yara J, în apropiere de Sulina Foto: Vessel Finder

Anterior, MApN precizase că sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat miercuri seară, 14 octombrie, un grup de ținte aeriene în largul Mării Negre.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nord-estul județului Tulcea, iar la ora 20.02 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN într-o postare.

Ministerul a precizat că, la ora 20.04, două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian național, iar, ulterior, contactul radar cu una dintre ținte a fost pierdut deasupra mării. Cealaltă a părăsit spațiul aerian național la ora 20.13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina.

„Ținta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potențială către municipiul Galați, drept care a fost emis un nou mesaj RO-Alert pentru estul județului Galați la ora 20.33.

Ținta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localității Reni, la nord de brațul Chilia. Alerta aeriană a încetat la 21.14.”