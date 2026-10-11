O dronă observată de localnici în apropierea raionului Anenii Noi s-ar fi prăbușit și ar fi explodat într-o pădure din extravilanul satului Geamăna. Polițiștii au demarat o anchetă și au dezactivat partea de luptă a aparatului.

Drona a lovit un copac și s-a prăbușit într-o pădure din Republica Moldova Foto: Arhivă

Poliția Republicii Moldova a fost sesizată de localnici, în jurul orei 22:20, că o dronă ar fi fost observată la mică înălțime deasupra raionului Anenii Noi. Ulterior, aparatul de zbor ar fi căzut și ar fi explodat într-o pădure din extravilanul satului Geamăna.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat locul în care drona a lovit un copac, la aproximativ 100 de metri de drum și la o înălțime de circa 13 metri. La sol au fost găsite și fragmente ale aparatului, deteriorate în urma impactului.

Specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției au dezactivat partea de luptă, eliminând riscul unei explozii necontrolate. Nu au fost raportate victime, iar investigațiile continuă, urmând să fie dispuse expertize de specialitate. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de eventuale fragmente sau obiecte suspecte și să nu le atingă, evitând zona până la încheierea verificărilor.

Un incident asemănător a avut loc la 30 septembrie, când o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a prăbușit în extravilanul satului Hîrbovăț, tot în raionul Anenii Noi. Aparatul a explodat la impact, însă nu au fost raportate victime.

Ulterior, la începutul lunii octombrie, autoritățile moldovene au anunțat un nou incident, după ce trei rachete și două drone au pătruns în spațiul aerian al țării. Au fost raportate mai multe explozii, iar în diferite zone au fost descoperite fragmente despre care autoritățile au precizat că provin de la drone.

Potrivit unui bilanț prezentat în septembrie de Ministerul Apărării din Republica Moldova, în perioada 2022–2026 au fost înregistrate 81 de cazuri de încălcare a spațiului aerian național, în care au fost implicate rachete și drone de producție rusească și iraniană, inclusiv drone-momeală.

Dintre acestea, 44 de incidente au fost înregistrate în 2026, până la 24 septembrie. Bilanțul include 45 de drone, 12 drone-momeală, șase rachete, 17 cazuri în care au fost identificate fragmente de drone și rachete și un obiect asemănător unui balon.

Ministerul a subliniat necesitatea investițiilor în echipamente moderne pentru supravegherea, detectarea și neutralizarea amenințărilor aeriene.