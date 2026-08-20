 Momentul în care un F-16 românesc distruge drona marină de lângă Neptun Deep. Imagini filmate de pe platformă | adevarul.ro
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Momentul în care un F-16 românesc distruge drona marină de lângă Neptun Deep. Imagini filmate de pe platformă

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Au apărut primele imagini cu momentul în care un avion F-16 românesc a distrus drona marină semnalată în apropierea platformei Neptun Deep. Filmarea a fost realizată de un martor aflat pe platformă și surprinde intervenția aeronavei în largul Mării Negre.

sursă video: Liliana Belciug/FB

Potrivit imaginilor, aeronava F-16 se apropie de țintă, o angajează și execută foc cu tunul de bord. Drona este lovită și neutralizată în largul Mării Negre

Incidentul a avut loc joi, 20 august, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța. Prezența dronei maritime, aflată în derivă, a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

Dronă marină/FOTO: Facebook/Radu Miruță
Dronă marină/FOTO: Facebook/Radu Miruță

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit după identificarea dronei. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord, reușind să o lovească.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că drona nu era de proveniență ucraineană. 

Decizia de distrugere a dronei a fost luată după evaluarea riscului pentru cele câteva sute de persoane care lucrau pe platformă și pentru infrastructura critică din zonă.

Sursă video: constantafaptelorbune/TikTok

Președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe militarii implicați în operațiune și pe piloții celor două aeronave F-16.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că a fost o „acțiune contra timp”, în care prioritatea a fost protejarea vieții oamenilor aflați pe platformă și menținerea infrastructurii critice în afara oricărui pericol.

Președintele a condamnat, de asemenea, intensificarea unor astfel de incidente, pe care le-a atribuit Federației Ruse, și a transmis că România rămâne „vigilentă alături de aliații din NATO”.

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