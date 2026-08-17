Un obiect aerian neidentificat a intrat luni seară în spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a deplasat pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian, iar obiectul a dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat obiectul la ora 17:37. Autoritățile au decis imediat închiderea temporară a spațiului aerian pe sectorul Centru, măsura fiind menținută timp de 15 minute.

„Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, la ora 17:37, pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian, pe direcția Cuciurgan–Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian pe sectorul Centru, cu durata de 15 minute”, a transmis Ministerul Apărării.

Obiectul a dispărut de pe radare în zona Talmaza

Potrivit datelor preliminare, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă.

În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova a anunțat că, în extravilanul localității, la aproximativ trei kilometri distanță, a fost înregistrată o deflagrație.

„În urma acesteia, a fost semnalată arderea vegetației”, au precizat autoritățile.

Echipe specializate s-au deplasat la fața locului pentru a documenta incidentul și pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs explozia.

Ministerul Apărării anunță că structurile responsabile ale Armatei Naționale colaborează cu instituțiile competente și monitorizează în continuare situația, pentru a asigura securitatea spațiului aerian și a populației.

Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au stabilit natura obiectului aerian și nici cauza exactă a deflagrației produse în apropiere de Talmaza.