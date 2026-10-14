Miruță îl acuză pe Ponta că dezinformează în cazul Șantierului Naval Mangalia: „PSD voia să-l vândă cu doar 10 milioane de euro”

Ministrul interimar al Apărării și Economiei, Radu Miruță, respinge acuzațiile fostului premier Victor Ponta privind vânzarea Șantierului Naval Mangalia și susține că, înainte de preluarea mandatului său la Ministerul Economiei, instituția pregătea vânzarea obiectivului pentru doar 10 milioane de euro.

Ministrul interimar al Apărării și Economiei, Radu Miruță. Foto: Inquam Photos/George Călin

„Când am ajuns la Ministerul Economiei, mi s-a pus pe masă propunerea predecesorilor din acea instituție care încercau să vândă Șantierul Naval Mangalia cu doar 10 milioane de euro. Toată documentația era făcută în vederea vânzării”, a afirmat Radu Miruță.

Declarațiile au fost făcute pentru Digi24.ro, în contextul controverselor privind tranzacția prin care șantierul a fost adjudecat de compania Rheinmetall.

Miruță i-a cerut lui Victor Ponta să își demonstreze acuzațiile și a susținut că fostul premier încearcă să atragă atenția prin declarații care nu corespund realității. Miruță a legat situația actuală a șantierului și de deciziile luate în perioada în care Ponta conducea Guvernul, invocând inclusiv constatări ale ANAF privind transferuri din România la prețuri pe care le-a descris drept artificiale.

Ministrul interimar a afirmat că poate susține cu documente informațiile privind intenția de vânzare la prețul de 10 milioane de euro și a sugerat că acuzațiile fostului premier ar putea urmări acoperirea unor nereguli din trecut.

„Suspectez încercarea de a acoperi neregulile lăsate de ei. Ei au lăsat spre vânzare acest șantier pentru 10 milioane de euro. Nici un om de la PSD nu a contestat ceea ce spun eu pentru că pot demonstra cu documente”, a spus Miruță.

Miruță respinge și acuzațiile privind CNAIR

Radu Miruță a răspuns și criticilor lui Victor Ponta referitoare la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Ministrul susține că nu există o „misiune” de înlăturare a conducerii companiei, ci o propunere de organizare a unor concursuri pentru ocuparea funcțiilor ale căror mandate urmează să expire.

Potrivit acestuia, legislația permite demararea procedurilor cu șase luni înainte de expirarea mandatelor, iar selecția ar urma să se bazeze pe criterii legate de management și eficiență.

Șantierul Naval Mangalia, adjudecat pentru peste 138 de milioane de euro

Disputa are loc după ce CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat că șantierul a fost vândut în urma unei licitații organizate pe 9 octombrie. Câștigătoare a fost declarată Rheinmetall Real Estate România SRL, cu o ofertă de 138.034.320,47 de euro, fără TVA.

Reprezentanții CITR au susținut că tranzacția oferă perspectiva reluării activității unuia dintre cele mai importante active industriale ale României.

Victor Ponta a criticat public operațiunea, afirmând că statul deținea 51% din acțiunile șantierului și susținând că banii obținuți din vânzare ar urma să ajungă la lichidatorul judiciar și, ulterior, la compania Damen din Olanda.

Fostul premier a lansat acuzații și cu privire la intențiile lui Miruță în legătură cu managementul CNAIR și atribuirea unor contracte de infrastructură.