 Șantierul naval Damen Mangalia, vândut cu 138 de milioane de euro. Cine este cumpărătorul și ce planuri are pentru România | adevarul.ro
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Șantierul naval Damen Mangalia, vândut cu 138 de milioane de euro. Cine este cumpărătorul și ce planuri are pentru România

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Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri, 9 octombrie, în urma unei licitații, pentru peste 138 de milioane de euro, fără TVA, după doi ani de insolvență, conflicte între acționari și dificultăți financiare care au adus unul dintre cele mai importante active industriale ale României în pragul dispariției.

Șantierul naval Mangalia
Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut Foto: Damen

Tranzacția deschide perspectiva reluării activității unuia dintre cele mai importante active industriale ale României, după doi ani de insolvență, conflicte între acționari, litigii și dificultăți financiare care au adus șantierul în pragul dispariției.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Rheinmetall este un grup german specializat în tehnologie și apărare, care și-a extins recent activitățile în industria navală militară. În mai 2026, compania anunțase că analizează preluarea șantierului din Mangalia, în colaborare cu grupul elvețian MSC, și că intenționează să transforme amplasamentul într-un centru pentru construcția de nave militare și civile.

De la parteneriatul cu olandezii la insolvență și procese

Povestea actualei crize de la Mangalia a început cu schimbarea acționariatului șantierului. În 2018, grupul olandez Damen a cumpărat participația majoritară deținută de compania sud-coreeană Daewoo și a acceptat ulterior să cedeze statului român 2% din acțiuni. Statul a ajuns astfel la o participație de 51%, iar Damen a rămas cu 49%, în baza unui acord care îi asigura grupului olandez controlul operațional și managerial al șantierului.

Relația dintre cei doi acționari s-a deteriorat în 2023, după adoptarea Legii nr. 187/2023, care a modificat regulile privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Damen a susținut că noul cadru legislativ afecta înțelegerea inițială și a notificat rezilierea acordului de asociere. Conflictul a ajuns la arbitraj internațional, grupul olandez solicitând la Curtea Internațională de Arbitraj de la Viena rezilierea acordului încheiat cu statul român.

În paralel, situația financiară a șantierului s-a agravat. Damen Holding a cerut intrarea în insolvență a Damen Shipyards Mangalia, iar Tribunalul Constanța a deschis procedura la 19 iunie 2024 și a desemnat CITR administrator judiciar. Lipsa comenzilor și nevoia de capital de lucru au îngreunat relansarea activității. În primele luni ale procedurii, administratorul judiciar a încercat să asigure continuitatea prin contracte de reparații pe termen scurt și prin vânzarea unor active care nu erau esențiale activității șantierului.

Șantierul naval Damen Mangalia ar putea fi salvat prin mecanismul european SAFE

Planul de salvare a eșuat, iar șantierul a intrat în faliment

În primăvara anului 2026, CITR a propus un plan de reorganizare care urmărea atragerea unui investitor capabil să finanțeze reluarea activității. Planul nu a fost însă aprobat de creditori, iar compania a intrat în procedura de faliment prin hotărârea Tribunalului Constanța din 28 aprilie 2026. CITR a devenit lichidator judiciar, cu misiunea de a valorifica activele și de a distribui sumele obținute creditorilor.

Damen a contestat soluția de reorganizare propusă anterior, susținând că aceasta nu prevedea rambursarea investițiilor și a împrumuturilor acordate de grupul olandez. Disputele nu s-au limitat la relația dintre acționari: procedura de faliment a generat și contestații privind modul de valorificare a șantierului, inclusiv din partea unor entități publice. În septembrie 2026, Tribunalul Constanța a aprobat vânzarea în bloc a activului funcțional, prin licitație publică, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Criza a avut consecințe directe și asupra angajaților. În mai 2026, lichidatorul a notificat concedierea colectivă a celor 1.011 salariați, în două etape, ca urmare a falimentului și a imposibilității continuării activității la nivelul necesar. În aprilie, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunțase plata a peste 21 de milioane de lei din Fondul de garantare pentru creanțele salariale restante ale angajaților șantierului.

Rheinmetall vrea să transforme Mangalia într-un centru naval militar și civil

Interesul Rheinmetall pentru șantier a fost anunțat public în mai 2026. Grupul german, specializat în tehnologie și apărare, a declarat atunci că analizează preluarea amplasamentului în colaborare cu grupul elvețian MSC și că intenționează să investească în modernizarea acestuia.

Planul prezentat de Rheinmetall prevedea dezvoltarea unui centru cu utilizare duală, pentru construcția de nave militare și civile. Compania a menționat inclusiv perspectiva construirii unor nave pentru programe navale și a transformării României într-un centru european de producție în domeniu. Acestea sunt însă obiective anunțate de grup, iar vânzarea de vineri nu reprezintă, în sine, o confirmare că toate investițiile și proiectele vor fi realizate.

Prin achiziția câștigată de Rheinmetall Real Estate România SRL, șantierul trece într-o nouă etapă, după eșecul reorganizării și intrarea în faliment. Rămân esențiale reluarea efectivă a producției, atragerea comenzilor și stabilirea modului în care va fi folosită forța de muncă specializată din Mangalia.

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