 „Ai băut ceva?” Scandal monstru între Ponta și Miruță, în direct la TV: „Băi, mincinosule, îmi vine să vomit când te ascult”. De la ce s-au luat | adevarul.ro
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Video „Ai băut ceva?” Scandal monstru între Ponta și Miruță, în direct la TV: „Băi, mincinosule, îmi vine să vomit când te ascult”. De la ce s-au luat

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Un scandal uriaș a izbucnit între fostul premier Victor Ponta și ministrul Apărării, Radu Miruță, în timpul unei emisiuni difuzate de B1 TV. Cei doi și-au adresat acuzații și jigniri în direct, după ce au ajuns să se contrazică pe tema situației Șantierului Naval Mangalia și a valorificării activelor acestuia.

Disputa a izbucnit în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, în urma unor acuzații privind modul în care PSD a gestionat situația șantierului. Radu Miruță a susținut că problemele companiei sunt rezultatul deciziilor luate de social-democrați de-a lungul anilor, în timp ce Victor Ponta a contestat afirmațiile ministrului și l-a acuzat că minte.

Scandal între Victor Ponta și Radu Miruță, în direct la B1 TV
Scandal între Victor Ponta și Radu Miruță, în direct la B1 TV Foto: captură video B1 TV

„Domnule, ai băut ceva? Că eu n-am zis niciodată chestia asta. Ai băut? Te-am ascultat mințind, mi-a venit să vomit ascultându-te. Am zis eu vreodată să le facem la Damen? Doamnă, ați fost cu mine în studio”, a afirmat Victor Ponta, la B1TV.

Radu Miruță acuză PSD de eșecul Șantierului Naval Mangalia

Ministrul Apărării a susținut că situația în care a ajuns Șantierul Naval Mangalia este consecința modului în care PSD a gestionat compania și a negocierilor purtate anterior pentru valorificarea acesteia.

Radu Miruță a afirmat că, atunci când a ajuns la Ministerul Economiei, negocierile derulate de reprezentanții PSD vizau o tranzacție de 10 milioane de euro, în condițiile în care valoarea de lichidare a șantierului era de 85 de milioane de euro, iar datoriile aflate în dispută ajungeau la 190 de milioane de euro.

„Procedura de intrare în faliment a acestui șantier este una ca urmare a eșecului Partidului Social Democrat. Și ultimii 2-3 miniștri PSD sunt părinții acestui eșec. Este un ministru PSD care, între timp, lucrează la Damen. Este ministrul PSD Radu Oprea care a coordonat acest eșec”, a declarat Miruță.

Ministrul a susținut că a refuzat continuarea negocierilor în forma respectivă și că a încercat să găsească o soluție prin care șantierul să poată fi salvat. 

„Eu cred că, la ce se întâmplă în Ucraina, la ce se întâmplă în războiul dintre Rusia și Ucraina, cel mai mare șantier dintre țările europene ale NATO, cu ieșirea la Marea Neagră, merită să fie salvat”, a afirmat ministrul.

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Victor Ponta îl acuză pe ministru că minte

Declarațiile lui Radu Miruță l-au înfuriat pe Victor Ponta, care a contestat afirmațiile referitoare la o presupusă alternativă de realizare a lucrărilor la Damen Galați.

Fostul premier a negat că ar fi susținut această variantă și i-a cerut ministrului să precizeze pe ce declarații își bazează acuzațiile.

„Omul e pe pastile. Domnule, potolește-te, te rog frumos. Te ascult, îmi vine să vomit când te ascult, dar n-am zis, întreab-o pe doamna Chiriac, n-am zis așa ceva. Îmi vine să vomit când te ascult, îți spun sincer. Care-i ministrul PSD care lucrează la Damen? Zi numele! Băi, mincinosule, zi numele!”, a afirmat Ponta.

Radu Miruță a insistat că fostul premier vorbise despre existența unei alternative mai ieftine.

„Da, ați spus dumneavoastră că s-a refuzat o ofertă mai pe jumătate pentru că existau aceste opțiuni”, a replicat ministrul.

Un alt punct de conflict a fost reprezentat de afirmațiile privind situația profesională a lui Florin Spătaru, fost ministru al Economiei.

Miruță a susținut că Spătaru a lucrat la Damen, invocând experiența acestuia prezentată în timpul audierilor din Parlament. Victor Ponta a afirmat însă că fostul ministru nu mai lucrează la compania respectivă.

„Domnul Spătaru a lucrat la Damen”, a spus ministrul.

„Lucrează la GFR, nu la Damen. Ești chiar nebun? Nu știi diferența?”, a răspuns fostul premier.

Ponta a avertizat că declarațiile lui Miruță ar putea avea consecințe juridice.

„Dar nu lucrează la Damen, o să te dea în judecată. Nu mai minți așa, în halul ăsta”, a afirmat acesta.

În replică, ministrul Apărării l-a acuzat pe fostul premier că încearcă să evite argumentele prezentate.

„Domnule Ponta, agresivitatea dumneavoastră nu ține cont de argumente”, a spus Miruță.

„Un președinte de stat v-a numit mincinos și Pinocchio”

Schimbul de replici a continuat pe un ton ridicat, cei doi lansându-și acuzații și atacuri personale. Radu Miruță i-a reproșat lui Victor Ponta că ar fi făcut în repetate rânduri afirmații neadevărate și a invocat inclusiv o declarație atribuită unui șef de stat.

„Domnule Ponta, ați spus atât de multe minciuni... Pe dumneavoastră un președinte de stat v-a numit mincinos și Pinocchio”, a afirmat ministrul.

La rândul său, fostul premier a continuat să conteste declarațiile interlocutorului său și l-a acuzat că denaturează informațiile despre situația șantierului.

„Delirează omul, am ascultat... Iertați-mă, dar omul delirează, nu că minte, că am mai auzit mincinoși, dar delirează”, a spus Ponta.

Ministrul a răspuns cu noi critici la adresa fostului premier, susținând că acesta este deranjat de explicațiile prezentate.

„Dacă vă ajută, dumneavoastră v-ați bătut joc de oameni, eu n-am scos o altă minciună de-ale dumneavoastră. Domnule Ponta, faptul că dumneavoastră sunteți puși în fața adevărului vă deranjează. La companiile dumneavoastră de lobby puteți să spuneți ce vreți, dar în fața adevărului păreți un pigmeu”, a declarat Miruță.

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