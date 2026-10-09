Dominic Fritz susține că miniștrii USR au salvat Șantierul Naval Mangalia: „PSD-iștii spuneau că e imposibil”

Liderul USR, Dominic Fritz, a transmis vineri seară, 9 octombrie, că miniștrii USR Radu Miruță (Apărare) și Irineu Darău (Economie) au salvat Șantierul Naval Mangalia, „ceea ce PSD-iștii spuneau că e imposibil.”

Dominic Fritz Foto: Captură video USR

„În septembrie 2025, angajații protestau în fața Ministerului Economiei. Șantierul era împins spre faliment, iar soluția pregătită înainte ca Radu să ajungă ministru era să fie vândut pentru doar 10 milioane de euro.

A ieșit în fața oamenilor și le-a cerut să aibă încredere, că putem salva șantierul. Radu și Irineu au făcut un plan: au introdus șantierul în programul SAFE, i-au adus comenzi și i-au redat valoarea. Astăzi, procedura de adjudecare s-a încheiat la 138 de milioane de euro. Nu la 10 milioane, cum voiau PSD-iștii”, a transmis liderul USR, într-o postare pe Facebook.

Fritz adaugă că reacțiile lui Sorin Grindeanu și ale PSD, care ar vrea ca USR să nu mai facă parte din guvern și i-au cerut demisia de la conducerea partidului, ar fi motivate de disperare.

„Știu, urmează și urlete că «ne-am vândut străinilor», dar numai trădare nu poți numi salvarea unui șantier românesc de la dispariție, cu investiții și comenzi pentru Armata Română.

Miniștrii USR le strică combinațiile și le mai și demontează minciuna că toate partidele sunt la fel și că nimic nu se poate schimba. Ba se poate! Radu și Irineu au demonstrat-o și îi felicit pentru asta! La final, oricând vom pleca de la guvernare, rămâne în plus și un șantier salvat, mii de locuri de muncă asigurate și un stat mai puternic în NATO”, a mai afirmat Dominic Fritz.

Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut vineri, 9 octombrie, în urma unei licitații, pentru peste 138 de milioane de euro, fără TVA, după doi ani de insolvență, conflicte între acționari și dificultăți financiare care au adus unul dintre cele mai importante active industriale ale României în pragul dispariției.

Rheinmetall este un grup german specializat în tehnologie și apărare, care și-a extins recent activitățile în industria navală militară.

În mai 2026, compania anunțase că analizează preluarea șantierului din Mangalia, în colaborare cu grupul elvețian MSC, și că intenționează să transforme amplasamentul într-un centru pentru construcția de nave militare și civile.