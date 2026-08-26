Mirabela Grădinaru, întâlnire cu o delegație UNICEF. Drepturile copiilor și implicarea tinerilor în deciziile publice, în centrul discuțiilor

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, s-a întâlnit marți cu o delegație UNICEF condusă de Edouard Beigbeder, director regional UNICEF pentru Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea drepturilor copilului și pe consolidarea participării copiilor și tinerilor la deciziile care le influențează viața.

Mirabela Grădinaru. Foto: Administrația Prezidențială

În cadrul întâlnirii au fost prezentate progresele înregistrate de România în ceea ce privește implicarea copiilor și tinerilor în procesul de luare a deciziilor publice, potrivit UNICEF. Un exemplu este legislația adoptată în 2024, care le permite acestora să contribuie la elaborarea politicilor și actelor normative care îi vizează.

„Ştiu cât de important este ca fiecare copil să aibă acces la îngrijire, protecţie, educaţie şi oportunităţi de a se dezvolta. Nu trebuie să uităm niciodată că ei reprezintă prioritatea noastră numărul unu. Felul în care avem grijă de copii astăzi va modela societatea de mâine”, a declarat Mirabela Grădinaru, potrivit comunicatului.

De asemenea, aceasta a subliniat importanța continuării colaborării dintre România și UNICEF pentru sprijinirea copiilor și familiilor și pentru ca vocea tinerilor să fie auzită, indiferent de mediul din care provin.

Mirabela Grădinaru, întâlnire cu o delegație UNICEF. Foto: UNICEF

UNICEF: România a făcut pași importanți

Edouard Beigbeder a apreciat progresele făcute de România în ceea ce privește participarea copiilor la procesul decizional. Oficialul UNICEF a subliniat că tinerii au dreptul să fie ascultați în privința problemelor care le vor influența viitorul.

„România a făcut pași importanți pentru consolidarea participării copiilor și pentru integrarea acesteia în procesul de luare a deciziilor, iar experiența sa poate oferi lecții valoroase atât țărilor din Europa, cât și celor din afara regiunii”, a afirmat Edouard Beigbeder.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și experiența României în implementarea modelului de servicii comunitare integrate, precum și aplicarea Garanției Europene pentru Copii. De asemenea, reprezentanții UNICEF și Mirabela Grădinaru au analizat posibilitatea promovării la nivel internațional a bunelor practici dezvoltate în România.

Discuțiile au vizat și continuarea cooperării în domenii precum participarea copiilor, educația, combaterea schimbărilor climatice, siguranța online și prevenirea violenței împotriva copiilor.