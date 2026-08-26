 Mirabela Grădinaru, întâlnire cu o delegație UNICEF. Drepturile copiilor și implicarea tinerilor în deciziile publice, în centrul discuțiilor | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mirabela Grădinaru, întâlnire cu o delegație UNICEF. Drepturile copiilor și implicarea tinerilor în deciziile publice, în centrul discuțiilor

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, s-a întâlnit marți cu o delegație UNICEF condusă de Edouard Beigbeder, director regional UNICEF pentru Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea drepturilor copilului și pe consolidarea participării copiilor și tinerilor la deciziile care le influențează viața.

Mirabela Grădinaru.
Mirabela Grădinaru. Foto: Administrația Prezidențială

În cadrul întâlnirii au fost prezentate progresele înregistrate de România în ceea ce privește implicarea copiilor și tinerilor în procesul de luare a deciziilor publice, potrivit UNICEF. Un exemplu este legislația adoptată în 2024, care le permite acestora să contribuie la elaborarea politicilor și actelor normative care îi vizează.

„Ştiu cât de important este ca fiecare copil să aibă acces la îngrijire, protecţie, educaţie şi oportunităţi de a se dezvolta. Nu trebuie să uităm niciodată că ei reprezintă prioritatea noastră numărul unu. Felul în care avem grijă de copii astăzi va modela societatea de mâine”, a declarat Mirabela Grădinaru, potrivit comunicatului.

De asemenea, aceasta a subliniat importanța continuării colaborării dintre România și UNICEF pentru sprijinirea copiilor și familiilor și pentru ca vocea tinerilor să fie auzită, indiferent de mediul din care provin.

Mirabela Grădinaru, întâlnire cu o delegație UNICEF.
Mirabela Grădinaru, întâlnire cu o delegație UNICEF. Foto: UNICEF

UNICEF: România a făcut pași importanți

Edouard Beigbeder a apreciat progresele făcute de România în ceea ce privește participarea copiilor la procesul decizional. Oficialul UNICEF a subliniat că tinerii au dreptul să fie ascultați în privința problemelor care le vor influența viitorul.

„România a făcut pași importanți pentru consolidarea participării copiilor și pentru integrarea acesteia în procesul de luare a deciziilor, iar experiența sa poate oferi lecții valoroase atât țărilor din Europa, cât și celor din afara regiunii”, a afirmat Edouard Beigbeder.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și experiența României în implementarea modelului de servicii comunitare integrate, precum și aplicarea Garanției Europene pentru Copii. De asemenea, reprezentanții UNICEF și Mirabela Grădinaru au analizat posibilitatea promovării la nivel internațional a bunelor practici dezvoltate în România.

Discuțiile au vizat și continuarea cooperării în domenii precum participarea copiilor, educația, combaterea schimbărilor climatice, siguranța online și prevenirea violenței împotriva copiilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
digi24.ro
image
Avertismentul ministrului Muncii în scandalul legii salarizării: „Astăzi este ceasul al 12-lea”. Ce riscă România
stirileprotv.ro
image
Legea ANI cu „amendamentul Fritz” a fost votată de Senat! Legea merge la promulgare, la Nicușor Dan. Dacă va fi promulgată în forma actuală, Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Dacă va fi contestată la CCR, România iese din termenul PNRR și pierde peste 700 de mil. de euro
gandul.ro
image
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
mediafax.ro
image
Presiune pe Daniel Bîrligea la Frosinone! Dezastru pentru atacanții români în Serie A după plecarea lui Adi Mutu
fanatik.ro
image
CTP face o acuzație gravă în scandalul Legii Salarizării. Ce intenție spune că ar avea PSD / „Nicușor Dan, principalul agent de tragere a României în vechiul sistem”
libertatea.ro
image
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
digi24.ro
image
Detalii tulburătoare aflate la autopsie, despre decesul baschetbalistului Brandon Clarke
gsp.ro
image
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
digisport.ro
image
Jador, prima reacție după zvonurile că Oana Ciocan a plecat de acasă: „N-are rost să vină după mine pe la cântări”
click.ro
image
Plaja Olimp a fost evacuată. O dronă cu explozibil a fost detonată chiar între șezlonguri
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
A plecat în UK la 19 ani, ca salahor. După 10 ani, Marian are propria afacere şi face bani cât pentru 2 vieţi
observatornews.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
cancan.ro
image
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
prosport.ro
image
Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale. Zonele afectate
playtech.ro
image
Istvan Kovacs, în centrul unui scandal uriaș după meciul arbitrat în Champions League! „Dacă nu eram o echipă din Israel, nu făcea asta”
fanatik.ro
image
Purtătorul de cuvânt al CNAIR a prezentat stadiul autostrăzilor din PNRR: „Nu pierdem niciun euro”. Cum explică întârzierile
ziare.com
image
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
digisport.ro
image
Acuzații grave lansate la adresa lui Lino Golden de fosta soție. Coșmarul prin care a trecut Delia Salchievici: „A vandalizat casa”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru în Ucraina. Ținuta este creată de Andreea Raicu
romaniatv.net
image
Bolojan le-a pus gând rău pensionarilor! Anunț privind pensiile după 2027
mediaflux.ro
image
Scăpat din calvarul de la CFR Cluj, fotbalistul s-a fotografiat alături de iubita celebră » A participat și la Survivor România
gsp.ro
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
De ce a murit Dolly Parton. Boala de care suferea artista a fost dezvăluită după moartea sa la 80 de ani
actualitate.net
image
Acuzații grave lansate la adresa lui Lino Golden de fosta soție. Coșmarul prin care a trecut Delia Salchievici: „A vandalizat casa”
click.ro
image
Jador, prima reacție după zvonurile că Oana Ciocan a plecat de acasă: „N-are rost să vină după mine pe la cântări”
click.ro
image
Prezentatoarea TV care a devenit mamă în mare secret!
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
mita biciclista jpg
Mița Biciclista și Mimi Moft, răsfățate de regi și bogați! Femeile „ușoare” care făceau ravagii în lumea bună a Bucureștiului
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”
image
Acuzații grave lansate la adresa lui Lino Golden de fosta soție. Coșmarul prin care a trecut Delia Salchievici: „A vandalizat casa”

OK! Magazine

image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori