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Rusia își extinde prezența în Belarus și „ocupă” fabricile acesteia

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Rusia încearcă să își extindă prezența militară în Belarus și să integreze mai profund industria de apărare a acestei țări în propriul complex militar-industrial, potrivit analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Aleksandr Lukașenko și Vladimir Putin/
Aleksandr Lukașenko și Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE

Scopul Moscovei ar fi să își consolideze capacitatea de a reechipa forțele implicate în războiul din Ucraina și de a susține un conflict de durată.

Potrivit unor informații furnizate de opoziția belarusă și citate de analiști, Minsk pregătește Uzina 558 de Reparații Aeronautice din Baranavici pentru producția unor componente destinate avioanelor de atac Su-25.

Uzina produce deja piese pentru aeronave precum Su-27, Su-30 și MiG-29. În prezent, capacitatea sa este extinsă cu noi spații de producție care însumează peste 20.000 de metri pătrați.

Liderul belarus Aleksandr Lukașenko declara încă din februarie 2023 că pe teritoriul Belarusului urmau să fie produse componente pentru aviația militară rusă.

Belarus, parte a infrastructurii militare ruse

Belarus a avut un rol important în ofensiva Rusiei asupra Ucrainei încă de la începutul invaziei pe scară largă. Forțele ruse au folosit teritoriul belarus pentru operațiunile militare lansate împotriva nordului Ucrainei.

Lukașenko susține în prezent că Belarus nu își va trimite militarii să lupte împotriva Ucrainei și afirmă că așa-numitul „Stat Unional” dintre Belarus și Rusia susține o soluționare pașnică a conflictului.

Cu toate acestea, Belarus continuă să ofere Rusiei sprijin militar și logistic.

Potrivit analiștilor, teritoriul belarus este utilizat în continuare de Rusia, inclusiv pentru infrastructura asociată operării dronelor de atac. Minsk oferă, de asemenea, infrastructură, capacități logistice și sprijin pentru industria militară rusă.

Această colaborare face ca evoluțiile din Belarus să fie relevante nu doar pentru viitorul țării, ci și pentru Ucraina și pentru securitatea întregii regiuni.

Integrarea industriei de apărare

Analiza ISW indică faptul că extinderea producției militare în Belarus face parte dintr-un proces mai amplu de integrare a complexului militar-industrial belarus în cel al Rusiei.

O astfel de integrare ar permite Moscovei să utilizeze mai eficient capacitățile industriale și infrastructura Belarusului pentru producția și repararea echipamentelor militare.

Producția de componente pentru Su-25 la Baranavici ar reprezenta un nou pas în această direcție.

În acest context, Belarus continuă să fie un important punct de sprijin pentru Rusia, chiar dacă Minsk încearcă să păstreze aparența unei implicări limitate în războiul împotriva Ucrainei.

Pentru Ucraina, menținerea Belarusului în rolul de platformă militară și logistică a Rusiei reprezintă o problemă de securitate pe termen lung. Pentru statele din regiune, consolidarea cooperării militare dintre Moscova și Minsk ridică, de asemenea, întrebări privind viitoarea arhitectură de securitate din Europa de Est.

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