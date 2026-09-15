Amenințare dură de la Kremlin: Polonia ar dispărea „în două sau trei zile” în cazul unui conflict direct cu Rusia

Unul dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui Vladimir Putin, Nikolai Patrușev, a lansat o amenințare directă la adresa Varșoviei. Oficialul rus a declarat că statul polonez ar înceta să existe în doar câteva zile dacă ar alege să se implice militar împotriva Federației Ruse, potrivit Interfax.

Nikolai Patrușev Foto: AFP

Potrivit acestuia, dacă Polonia intră într-o acțiune militară împotriva Rusiei, Moscova este pregătită să folosească „întregul arsenal de forțe și mijloace disponibile”.

„Dacă Polonia participă la acțiuni militare împotriva Rusiei, țara noastră va folosi întregul arsenal de forțe și mijloace pe care le are la dispoziție, iar statul polonez ar înceta să existe în două sau trei zile”, a susținut Patrușev.

Replica Moscovei la afirmațiile diplomației poloneze

Reacția virulentă a reprezentantului Kremlinului vine ca răspuns la o afirmație recentă a ministrului de Externe de la Varșovia, Radosław Sikorski, care susținuse că Polonia beneficiază de superioritate aeriană în raport cu Rusia.

„Șeful diplomației poloneze evaluează în mod clar forța militară a țării noastre ca un amator, nevrând să înțeleagă că, în timpul operațiunii militare speciale, forțele armate ruse nu își folosesc în niciun caz întregul potențial”, a spus Patrușev.

El a adăugat că Varșovia nu dorește să asculte afirmațiile Kremlinului potrivit cărora Rusia nu prezintă nicio amenințare și nu există motive pentru desfășurarea unor acțiuni militare împotriva UE.

Pe 14 septembrie, Sikorski a declarat că superioritatea aeriană ar permite părții europene a NATO să acționeze împotriva țintelor rusești fără a implica forțele SUA.

Ministrul polonez a remarcat că, în cazul unei agresiuni ruse împotriva NATO, datorită superiorității aeriene, aviația UE ar putea distruge jumătate din rafinăriile de petrol ale Rusiei „mai repede decât Ucraina”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat dur la declarația ministrului polonez de Externe privind superioritatea aeriană a NATO asupra Rusiei.

Ea a numit cuvintele ministrului polonez „rusofobie a creierului” și a susținut că acesta vorbea despre posibilitatea unei victorii rapide a Poloniei asupra Rusiei.